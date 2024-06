Colpo Adli a centrocampo: il Milan ha fissato il prezzo

Il Milan potrebbe salutare Yacine Adli in vista della prossima stagione con il club che ha fissato il prezzo del francese.

Dopo una stagione molto difficile con poco spazio riservatogli e una cessione sfiorata, Yacine Adli è riuscito a ritagliarsi un ruolo importante nel Milan concludendo la stagione con 33 presenze complessive in rossonero ed un gol messo a segno.

Buone prestazioni e continuità che hanno portato diversi club a mettere nel mirino il classe 2000, uomo molto importante anche all’interno dello spogliatoio rossonero. In questi ultimi giorni si stanno verificando i primi contatti tra il Milan e altre società per quello che riguarda il futuro del mediano. Sulle tracce del centrocampista ci sono sia club italiani che francesi, pronti a fare un tentativo per assicurarsi il suo cartellino in estate.

Calciomercato, Adli può salutare il Milan: c’è il prezzo

Il Milan sarebbe pronto a dire addio a Yacine Adli per una somma intorno ai 14 milioni di euro. Acquistato nell’estate del 2021 dai rossoneri, è rimasto un altro anno in prestito al Bordeaux prima di giungere a Milanello per una somma intorno ai 9 milioni di euro.

In Italia hanno messo il giocatore nel mirino sia il Torino che il Monza, pronte a trattare con il Milan per il centrocampista. I granata, scelto Vanoli per la panchina, sono alla ricerca di un nuovo centrocampista di qualità con Adli che potrebbe rientrare in un’eventuale trattativa tra i rossoneri ed i granata per Alessandro Buongiorno, centrale che fu cercato dal Milan già a gennaio. In questo momento però il Napoli appare in vantaggio per il difensore della nazionale con Conte che lo ha messo in cima alla lista delle sue preferenze.

Il Monza di Alessandro Nesta sta pensando ad Adli ma i brianzoli non sembrano intenzionati a sborsare i 14 milioni richiesti dai rossoneri. Non è da escludere che l’affare possa però chiudersi in prestito con diritto di riscatto fissato ad una somma leggermente più bassa. Sono però diversi anche i club in Francia che stanno pensando ad Adli. Dal Lille al Nizza, passando per il Lione, diverse squadre stanno tenendo d’occhio il classe 2000, pronti a fare un tentativo per provare a riportare il mediano in Ligue 1.

Il Milan, in tutto ciò, sa che Paulo Fonseca vorrebbe però valutare il mediano in ritiro per capire se possa rientrare o meno nei suoi schemi in vista della prossima stagione. Il tecnico portoghese infatti vorrebbe prima conoscere di persona la rosa che ha a disposizione prima di dare l’ok alla partenza dei giocatori.