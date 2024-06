Ceduto in Serie A, altri 10 milioni in arrivo

Un’altra cessione per far cassa. Il Milan è pronto a privarsi a titolo definitivo di un giocatore che non rientra nei piani. Ecco di chi si tratta

Il calciomercato del Milan si è aperto ufficialmente con la cessione a titolo definitivo di Charles De Ketelaere. Il belga è stato riscattato dall’Atalanta, che inizialmente avevano chiesto uno sconto per farlo. Alla fine i nerazzurri hanno deciso di accontentare Gian Piero Gasperini e di tenersi stretto l’ex Club Brugge per la cifra pattuita la scorsa estate.

Il Milan, così, ha incassato tre milioni di euro per il prestito e altri ventiquattro per il riscatto, tra parte fissa e bonus maturati. Una cifra che permette al Diavolo di non fare minusvalenza dopo l’investimento di due stagioni fa. Così i soldi ricevuti verranno utilizzati per altri acquisti. Charle De Ketelaere, però, non è l’unico esubero che in questa estate dirà addio al Milan. Nei prossimi giorni si cercherà una sistemazione anche per il connazionale Alexis Saelemaekers.

Milan, giovani con le valigie in mano: non solo Maldini Daniel Maldini

L’esterno d’attacco, nonostante l’ottimo campionato, non è stato riscattato dal Bologna e troverà presto una squadra, magari in Italia. Attenzione alla destinazione Torino: piace ai granata, ma anche alla Juventus, dove ritroverebbe l’allenatore, Thiago Motta, che più di tutti lo ha valorizzato. Servono una decina di milioni per ottenere il sì del Diavolo.

Ma il Milan potrebbe presto incassare altri dieci milioni di euro da un suo giovane giocatore, che tanto bene ha fatto ad inizio 2024. Stiamo parlando di Daniel Maldini, che dopo un’avventura complicata ad Empoli si è rilanciato a Monza, con Raffaele Palladino in panchina. Il club brianzolo vorrebbe trattenerlo, ma negli ultimi giorni è emerso l’interesse di altri club importanti. Ha chiesto informazioni l‘Atalanta, così come la Roma; nelle ultime ore, però, a muovere passi concreti è stata la Lazio, con Baroni che spinge per allenarlo.

La situazione legata a Daniel Maldini andrà dunque monitorata con attenzione. Il contratto del figlio d’arte andrà in scadenza il 30 giugno 2025. Serve così trovare un accordo il prima possibile con il suo agente Beppe Riso. Con il noto procuratore, poi, si farà il punto anche su Marco Nasti e Lorenzo Colombo, che potrebbero trovare sistemazione in Serie A: il primo piace all’Empoli e al Bologna, il secondo è finito nel mirino del Torino. Non è da escludere però, per quest’ultimo, l’ipotesi Lazio. L’ormai ex Monza è stato, infatti, allenatore da Baroni a Lecce e il nuovo tecnico biancoceleste non direbbe certo di no ad un un suo sbarco a Roma. Anche per lui la valutazione è sui dieci milioni di euro