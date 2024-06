Fonseca lo riporta al Milan: dopo 4 anni torna al Milan

Il Milan sta studiando il clamoroso ritorno durante la sessione estiva di calciomercato: lo vuole Fonseca, ipotesi clamorosa

Il tempo dell’attesa è finito ed il Milan ha intenzione di tornare grande. Lo proverà a fare, nonostante lo scetticismo generale, con Paulo Fonseca in panchina. E all’ex allenatore del Lille verranno molto presto forniti gli innesti giusti per puntare ai vertici.

L’affare Zirkzee, al momento, non sembra così vicino da una positiva conclusione: l’approdo del bomber nel ritiro dell’Olanda per rimpiazzare l’infortunato Brobbey non aiuta la dirigenza di Via Aldo Rossi. Dirigenza che sta valutando anche alternative al gioiello di proprietà del Bologna. Ma intanto non vengono trascurate nemmeno molte piste che riguardano la difesa: al centro, infatti, Simon Kjaer ha lasciato vacante un posto.

E così un nuovo centrale difensivo arriverà certamente per la gioia dell’allenatore lusitano che punterà sicuramente su Tomori, in attesa di dare il via alle dovute valutazioni su Kalulu e Thiaw. A centrocampo Wieffer del Feyenoord può essere una scommessa da vincere, come accaduto con Reijnders un anno fa: nel frattempo i rumors legati al possibile addio di Ismael Bennacer cominciano a spaventare i tifosi del Milan.

Sorpresa Milan: idea ritorno per un grande ex

Negli ultimi giorni in casa rossonera si fa sempre più forte la possibilità davvero clamorosa per quel che riguarda le prossime entrate. Si studia un ritorno che farebbe molto piacere ai tifosi del ‘Diavolo’ che accoglierebbero un loro ex beniamino a braccia aperta: adesso con Fonseca in panchina il tutto può finalmente diventare realtà.

Tra le necessità più impellenti per potenziare la rosa del Milan in vista della nuova stagione, Moncada e Furlani dovranno presto fare i conti con una mediana che non sempre ha convinto. Ecco perché sta lentamente prendendo quota il nome di Giacomo Bonaventura. Dal 2014 al 2020 in rossonero, il duttile centrocampista è in scadenza a fine mese con la Fiorentina ed il rinnovo di contratto è ormai da escludere.

Tra le diverse ipotesi che stanno avanzando da qui alle prossime settimane, occhio al nuovo Milan targato Paulo Fonseca, Il tecnico portoghese stima Bonaventura sia da un punto di vista tecnico che umano e lo vorrebbe alle sue dipendenze per la prossima stagione. Un calciatore in grado di ricoprire praticamente ogni ruolo della mediana e anche alle spalle della punta.

Un vero affare nonostante Bonaventura sia prossimo a compiere 35 anni. 43 presenze tra campionato e coppe con la squadra di Italiano in quest’ultima stagione, con 8 gol e 4 assist vincenti per il classe 1989 su cui però la concorrenza è folta per la firma a zero. Squadre della Liga spagnola ma anche inglesi monitorano la situazione, con il ‘Diavolo’ leggermente più distaccato alla finestra. In Serie A a pensare a Bonaventura è il Bologna che con l’ingresso in Champions League è alla ricerca di colpi di spessore ed esperienza per ben figurare anche in ambito europeo.