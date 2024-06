Colpo Milan, stavolta può arrivare davvero: i dettagli

Un vecchio obiettivo può tornare di moda per il club rossonero: stavolta potrebbero esserci condizioni più favorevoli per chiudere l’affare.

I tifosi del Milan sono in attesa di vedere concretamente quali saranno le mosse di mercato della dirigenza. Ci sono grandi aspettative soprattutto per quanto riguarda l’attacco, dove serve un nuovo numero 9 in grado di garantire un buon numero di gol e di alzare il livello del reparto.

Ormai è noto a tutti l’interesse per Joshua Zirkzee, attaccante rivelazione dell’ultima Serie A con il Bologna. C’è una trattativa in corso, anche se l’esito è incerto a causa del tema commissioni. In ogni caso, se dovesse arrivare un centravanti titolare, non è escluso che possa essere preso anche uno di riserva. Questo indipendentemente dall’eventuale rinnovo del contratto di Luka Jovic.

Milan, nuovo attaccante dalla Liga

Negli ultimi tempi è stato fatto più volte il nome di Armando Broja per il ruolo di attaccante “di scorta”, però il Chelsea non ha aperto alla cessione in prestito con diritto di riscatto. Vuole vendere il nazionale albanese a titolo definitivo e punta a incassare circa 30 milioni di euro. Una cifra esagerata, pensando a quello che è stato il suo rendimento nelle ultime stagioni. Ma in Premier League c’è un altro tipo di mercato e spesso vediamo trasferimenti interni con prezzi eccessivi.

Un altro centravanti che può tornare di moda per il Diavolo è Youssef En-Nesyri, che già nell’agosto 2023 fu molto vicino al trasferimento in rossonero. La dirigenza aveva trovato un accordo con il Siviglia sulla base di un prestito oneroso da 5 milioni di euro con diritto di riscatto fissato a 25 milioni. Nonostante la grande occasione di poter approdare a Milano e di avere anche spazio, il nazionale marocchino rifiutò perché non gradiva la formula dell’operazione. Preferiva una cessione a titolo definitivo ed è rimasto in Andalusia, dove ha disputato una buona stagione: 20 gol e 3 assist in 41 presenze tra Liga, Coppa del Re, Champions League e Supercoppa UEFA.

En-Nesyri ha un contratto che scade a giugno 2025 e non sembra intenzionato a rinnovarlo, questa può essere l’estate della sua cessione e a un prezzo non esagerato. Il Milan potrebbe farsi nuovamente avanti. E in Italia anche Fiorentina e Roma sembrano interessate a lui. Anche se il Siviglia vorrebbe incassare 30 milioni, potrebbero bastarne 20 per assicurarsi il cartellino del bomber marocchino. Ovviamente, molto dipenderà anche dalle altre offerte che arriveranno. Non mancano club della Premier League interessati a lui.