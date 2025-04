Sorpresa Calabria, addio Bologna e Milan tradito: passa alla rivale

L’ex terzino rossonero potrebbe lasciare Bologna a giugno: per lui c’è la possibilità di vestire la maglia di una big italiana

Davide Calabria ha detto addio al Milan dopo tantissimi anni durante il mercato di gennaio. A sorpresa, a pochi mesi dalla scadenza del contratto, il terzino ha deciso di cambiare aria. In qualche modo ha probabilmente inciso quanto accaduto in campo al termine del match col Parma con Sergio Conceicao: una lite in mondo visione che è stata forse la goccia che ha fatto traboccare il vaso.

Calabria ha accettato la proposta del Bologna e si sta togliendo belle soddisfazioni: è con un piede e mezzo in finale di Coppa Italia ed è in corsa per raggiungere il quarto posto in classifica e quindi la Champions League. Una bella rivincita per Calabria, molto spesso ingiustamente criticato anche dai propri tifosi (gli stessi che chiedono più milanismo in squadra). Lui resterà per sempre legato al Milan: è la squadra in cui è nato e cresciuto fin da bambino e questo non potrà mai cancellarlo nessuno, ma è giusto che pensi al suo percorso.

Calabria, un altro trasferimento: futuro in una big

Calabria ha firmato col Bologna un contratto di soli sei mesi quindi fino a giugno: una soluzione temporanea quindi per intanto lasciare il Milan e poi valutare con calma il suo futuro in estate. L’esperienza in Emilia-Romagna però sta andando molto bene e con Vincenzo Italiano si sta creando un ottimo feeling: ecco perché le parti si stanno già parlando per un eventuale rinnovo di contratto.

L’addio al Milan è definitivo considerando che a giugno scadrà il suo contratto coi rossoneri: da parte della società, non c’è mai stata la volontà di rinnovare e anche questo ha influito sul suo rendimento. Il Bologna quindi resta un’idea forte per il suo prossimo futuro, ma non è da escludere anche una scelta a sorpresa. Le buone prestazioni in rossoblu (ora dovrà stare fermo per un po’ a causa di un infortunio) potrebbero aver attirato l’attenzione anche di altre squadre italiane e non solo.

La Roma, ad esempio, potrebbe diventare una pista concreta: coi giallorossi c’era già stato qualche contatto l’estate scorsa con De Rossi che lo avrebbe accolto volentieri. Oltre alla Roma, si erano fatte avanti anche Galatasaray e Strasburgo, ma Calabria decise di restare al Milan con la speranza di convincere la società a rinnovare. Cosa che, come sappiamo, non è successa. Ora a giugno è chiamato a prendere una importante decisione ma tutto dipenderà dalle proposte che arriveranno.