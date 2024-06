Van Dijk arriva in Serie A: i tifosi sognano ad occhi aperti

I tifosi italiani sognano a occhi aperti. Incredibile ma vero: il difensore del Liverpool, Virgil Van Dijk, olandese sbarca in Serie A

Virgil Van Dijk è uno dei migliori difensori in circolazione: bravo con i piedi, abile nell’uno contro uno e, forte dei suoi 195 centimetri, gran colpitore di testa.

Centimetri che il capitano della Nazionale oranje – che ha debuttato a Euro 2024 vincendo in rimonta per 2-1 contro la Polonia – fa valere anche in area avversaria come testimoniano i 4 gol e i 2 assist in 48 presenze complessive con i Reds di Liverpool. Insomma, il difensore classe ’91 è un top player nel suo ruolo, uno di quelli che sono difficilmente avvicinabili dalle big della Serie A per i loro ingaggi multimilionari e per il relativo costo monstre del diritto alle loro prestazioni sportive. Tuttavia, complice un Liverpool in fase di rinnovamento dopo l’addio del ‘Mago’ Jurgen Klopp, per le big della Serie A si apre uno spiraglio per mettere sotto contratto il forte difensore olandese, con i tifosi che sognano a occhi aperti.

Van Dijk, Juventus e Inter ci pensano per il 2025 quando gli scadrà il contratto

I tifosi del Liverpool non hanno atteso molto per conoscere il nome del successore di Klopp che, come detto, dopo quasi 9 anni e 8 titoli, tra cui la Premier League (dopo un’attesa di 30 anni) e la Champions League, ha salutato i Reds.

All’indomani dell’ultima dell’ex tecnico del Borussia Dortmund ad Anfield Road è arrivata l’ufficializzazione dell’accordo raggiunto tra i Reds e Arne Slot che si è legato al Liverpool fino al 2027 con la benedizione del Feyenoord, la squadra che ha guidato nelle ultime tre stagioni, conquistando il titolo olandese nel 2023 e la coppa nazionale ad aprile, e che l’ha lasciato andare dietro pagamento di un indennizzo di 10 milioni di euro. Ebbene, nonostante l’approdo del connazionale sulla panchina che è stata fino a qualche settimana fa di Klopp, il capitano dell’Olanda potrebbe decidere di cambiare aria alla scadenza, il 30 giugno del 2025, del contratto in essere.

Un’opportunità che potrebbero cogliere la Juventus e l’Inter che monitorano il mercato alla ricerca di profili in grado di far fare il salto di qualità senza, però, svenarsi per ingaggiarli. E di certo un Virgil Van Dijk a parametro zero è uno di quei colpi da non lasciarsi sfuggire anche perché nobiliterebbe l’intera Serie A. Lo sanno bene Cristiano Giuntoli, Football Director bianconero, e Beppe Marotta, Amministratore Delegato Area Sport e Presidente dell’Inter dopo il passaggio di proprietà del club meneghino da Suning a Oaktree, tanto da aver già fiutato l’affare. Virgil Van Dijk sarà davvero il fiore all’occhiello della Serie A 2025-2026? Prendendo a prestito i verdi di una hit di Lucio Battisti, lo scopriremo solo vivendo…