Fonseca ha sciolto le riserve: arriva l’ok per la cessione, 25 milioni in cassa

Il nuovo Milan di Fonseca potrebbe fare a meno di una pedina importante, pronta ad essere ceduta per una cifra attorno ai 25 milioni di euro

I rossoneri devono ridisegnare la propria rosa in funzione delle volontà del nuovo tecnico e qualche pezzo da 90 potrebbe lasciare Milanello. Da una cessione eccellente possono entrare i soldi necessari a coprire la spesa (non tutta) per l’attaccante.

Il Milan deve ridefinire alcuni dettagli della propria rosa per accontentare i desiderata di Paulo Fonseca. Annunciato una settimana fa dalle parole di Zlatan Ibrahimovic, l’ex tecnico della Roma arriva per sostituire Pioli e se possibile fare ancora meglio. In questa stagione alla fine i rossoneri hanno navigato tranquillamente al secondo posto, totalizzando 75 punti e precedendo la Juventus di 4 lunghezze. Dopo il mercato della scorsa estate forse c’era chi si aspettava di più ma alla fine tra infortuni e problematiche varie non è stato così semplice emergere oltre una certa asticella.

L’obiettivo è lottare con l’Inter per lo Scudetto nella prossima stagione e per farlo c’è senza dubbio bisogno di rinforzare il reparto d’attacco, orfano di Giroud. Il campione francese ha deciso di accettare la corte della MLS americana, firmando con i Los Angeles FC. Una scelta di vita che alla soglia dei 38 anni può essere più che comprensibile ma che comporterà per il Diavolo un esborso non indifferente. Si perchè acquistare uno alla sua altezza non sarà semplice, vedi l’affare Zirkzee, conteso anche dalla Juventus. Sul piatto ballano almeno 40 milioni più le varie commissioni.

Il Milan pensa a qualche cessione: in uscita c’è Malick Thiaw

Per finanziare il mercato in entrata e tenere sempre in ordine il bilancio, il Milan deve pensare anche alle cessioni. Ibrahimovic è stato chiaro parlando di una società che non ha bisogno di vendere per comprare, ma di certo i soldi servono a chiunque in Serie A. Proprio per questo sulla lista dei possibili partenti troviamo anche un profilo come quello di Malick Thiaw, difensore tedesco classe 2001, sbarcato in Italia nell’estate del 2022.

I rossoneri lo prelevarono dallo Schalke 04 due anni fa per la cifra complessiva di 8,8 milioni di euro (inclusi i bonus), con un contratto in scadenza nel 2027. Adesso il 23enne di Düsseldorf potrebbe tornare buono per monetizzare. Sulle sue tracce ci sono diversi club della Premier League, disposti ad avvicinarsi alla cifra di 25 milioni richiesta dal Milan. Il suo procuratore Gordon Stipic ha avuto contatti con alcuni di loro e sta provando ad accontentare le volontà di tutti. Potrebbe entrare la cifra giusta da investire su Zirkzee.