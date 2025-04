Salta il rinnovo, se lo prende il Milan: colpo da capogiro

Il Milan è pronto ad approfittare della situazione contrattuale per mettere le mani sul calciatore italiano: piace davvero da tanto tempo

Il Milan è pronto ad approfittare della situazione di stand-by per mettere le mani sul calciatore. Il suo contratto scade nel 2026 e al momento c’è accordo per il rinnovo. La sua partenza in estate appare praticamente certa e il Diavolo ci sta pensando seriamente.

Un Diavolo che deve fare i conti con un paio di rinnovi complicati, quelli di Theo Hernandez e Mike Maignan. Entrambi i francesi vorrebbero rimanere in rossonero, ma a che cifre? Oggi il Milan sta ancora riflettendo su cosa fare con i due calciatori e non è da escludere che sia il portiere che il terzino facciano le valigie per andare a giocare altrove. Servono chiaramente le offerte giuste, che possano convincere sia i giocatori che ovviamente il club.

Tutto, dunque, è davvero da scrivere e non si può escludere nulla, dal rinnovo alla cessione, passando per l’addio a zero nel 2026, quando scadranno i loro contratti. Il Diavolo deve comunque guardarsi attorno alla ricerca di eventuali sostituti

Milan, il dopo Maignan dall’Italia: sfida alla Roma

Per quanto riguardo il possibile dopo Mike Maignan si guarda tanto in Serie A. Tra i profili cerchiati con la penna rossa c’è certamente il nome di Caprile del Cagliari. La sua valutazione non è altissima, con i sardi, che dopo averlo riscattato dal Napoli per otto milioni di euro potrebbero venderlo per una quindicina di milioni.

Ma l’ex Empoli non è l’unico nel mirino del Diavolo. Attenzione alla situazione legata a Carnesecchi, che come Mike Maignan ha un contratto in scadenza nel 2026. E’ molto probabile che il calciatore venga ceduto in estate. Come riporta Orazio Accomando, alla finestra oltre al club rossonero ci sarebbe anche la Roma, che deve fare i conti con un rinnovo con Svilar che non arriva.

Il Diavolo, qualora si privasse di Maignan, sarebbe pronto a pensare all’attuale numero uno dell’Atalanta, ma dorerà fare i conti con il club giallorosso. In estate si potrebbe davvero assistere ad un domino di portieri che può coinvolgere diverse squadre e tanti estremi difensori italiani. Attenzione inoltre a Gianluigi Donnarumma, che potrebbe tornare in Serie A se Maignan facce ritorno, in Ligue 1, proprio sotto la Torre Eiffel.