Assalto in casa rossoblu, il Milan se ne è innamorato: 15 milioni sul piatto

Il colpo potrebbe arrivare dal club rossoblu. Il giocatore piace davvero parecchio: ecco cosa sta succedendo. IL punto della situazione

Sarà un calciomercato intenso quello che vivrà il Milan la prossima estate. Un calciomercato dove il club rossonero potrebbe dover fare i conti con diverse cessioni, magari non programmate, ma che porterebbero a nuovi acquisti. E’ ormai da mesi, ad esempio, che si parla dei possibili addii di Rafa Leao, Theo Hernandez e Mike Maignan.

E’ evidente che i tre calciatori non hanno certo il cartello vendita sulle spalle e che per molti rossoneri sarebbe una follia mandarli via. Bisognerebbe ripartire da loro per rifondare il nuovo Milan, magari con un allenatore che li valorizzi. La partenza di uno dei tre, però, non si può certo escludere, qualora arrivasse davvero l’offerta giusta, che possa convincere sia il Diavolo che il calciatore.

Mike Maignan, forse, sarebbe l’addio meno doloroso. D’altronde un portiere è sempre il più facile da sostituire, nonostante il francese sia uno dei portieri più forti al mondo. Il rinnovo non è ancora arrivato: c’è una base d’accordo sui 5 milioni di euro netti a stagione con i bonus, messa nel congelatore per via dei troppi alti e bassi dell’ultimo periodo. La sensazione è che alla fine il rinnovo arriverà, ma ciò non lo toglierebbe dal mercato.

Milan, ecco il sostituto di Mike Maignan

In questi giorni così si sta leggendo di tutto sui possibili sostituti di Mike Maignan. Se il francese dovesse davvero fare le valigie è probabile che il Diavolo decida di ripartire da un estremo difensore italiano. Difficile che possa essere Carnesecchi, che tanto piace dalle parti di via Aldo Rossi, ma il suo costo è davvero elevato e potrebbe superare quello della cessione di Maignan.

Molto più semplice arrivare a Caprile, che il Cagliari riscatterà per otto milioni dal Napoli. I sardi così potrebbero vendere per il doppio il loro estremo difensore che a San Siro, contro il Milan ha parato davvero di tutto. Caprile è sul taccuino del Diavolo davvero da tempo ed è sempre piaciuto. A Cagliari, però, ha fatto il salto di qualità, che non sta passando inosservato. Può essere davvero lui il dopo Mike Maignan, qualora il francese dovesse dire addio. Serve però una super offerta.