Nuovo esterno al Milan, sostituirà Chukwueze: affare da 25 milioni

Possibile ritorno di fiamma del club rossonero per un vecchio obiettivo di mercato: può sostituire Chukwueze.

Il Milan non potrà contare sugli introiti della Champions League nel prossimo calciomercato estivo, ma sarà comunque protagonista. Sono attesi tanti cambiamenti nella squadra, che andrà rafforzata in ogni reparto per evitare un altro campionato fallimentare.

Tanti cambiamenti significa che vedremo diverse cessioni e diversi acquisti. Tra coloro che sono sicuri di lasciare Milanello c’è Samuel Chukwueze, che la società intendeva cedere già durante la sessione invernale del mercato. A inizio febbraio c’è stata una trattativa con il Fulham e le parti erano anche arrivate a un accordo su formula e cifre, però è mancato il tempo per formalizzare tutto.

Lo stesso Fulham potrebbe tornare alla carica in estate, quando non mancheranno proposte per il nazionale nigeriano. Si parla anche di Turchia come possibile destinazione. Il suo entourage, consapevole che non ci sarà più spazio a Milano, sta già lavorando per il futuro.

Milan, chi può sostituire Chukwueze

In queste settimane si è già parlato di nomi che potrebbero arrivare al Milan per sostituire Chukwueze nel ruolo di esterno destro offensivo. Edon Zhegrova del Lille, Johan Bakayoko del PSV Eindhoven e Trincao dello Sporting CP sono alcuni di quelli accostati al club rossonero, ma nella lista della attuale dirigenza (e del futuro direttore sportivo) e ce ne saranno anche altri.

Secondo quanto confermato in Spagna da AS, uno dei profili graditi al Milan è Riccardo Orsolini. La 28enne stella del Bologna sta disputando un’altra ottima stagione: 13 gol e 4 assist nelle 32 presenze collezionate finora. Anche il Napoli è interessato a lui.

Durante il mese di gennaio si era già parlato di un forte interesse del Milan, con annessa offerta presentata al Bologna. Potrebbe esserci un ritorno di fiamma, anche se il club rossoblu valuta il cartellino del proprio giocatore 25-30 milioni di euro e non sarà un’operazione semplice.

Da ricordare che il Milan ha prestato Tommaso Pobega al Bologna e che c’è in ballo un possibile riscatto da 12 milioni. Oggi il club emiliano non sembra così convinto di esercitare l’opzione di acquisto, però la situazione potrebbe cambiare.

E sempre a proposito del club rossoblu, il direttore dell’area tecnica Giovanni Sartori e l’allenatore Vincenzo Italiano sono stati a loro volta accostati al Diavolo nell’ultimo periodo. Attenzione a quello che può succedere sull’asse Milano-Bologna.