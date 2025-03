Milan, addio Chukwueze: tris di nomi per sostituirlo

Il nazionale nigeriano è destinato a lasciare Milanello: ci sono alcune interessanti occasioni da poter sfruttare per rimpiazzarlo.

Ci sono calciatori che sembrano abbastanza sicuri di non continuare a vestire la maglia del Milan nella prossima stagione. Uno di questi è Samuel Chukwueze.

Già nell’ultima sessione invernale del calciomercato il club rossonero era stato vicino alla sua cessione. L’affare con il Fulham non si chiuse per una mancanza di tempo, dato che le parti si erano accordate, dato che la trattativa era decollata solo nell’ultimo giorno disponibile per i trasferimenti. Stando a quanto trapelato, c’erano in ballo circa 30 milioni di euro tra prestito oneroso, diritto/obbligo di riscatto e bonus. Sarebbero servite un po’ più di ore per chiudere un affare così complesso sull’asse Milano-Londra.

Ad ogni modo, il nazionale nigeriano rimane uno dei calciatori considerati trasferibili per il prossimo mercato estivo. Le offerte non dovrebbero mancare, anche se bisognerà capire formula e cifre sul tavolo.

Calciomercato Milan, chi può rimpiazzare Chukwueze

Ovviamente, con la cessione di Chukwueze si aprirà la necessità di prendere un sostituto nel ruolo di esterno destro offensivo. Da vedere chi saranno direttore sportivo e allenatore per comprendere meglio che tipo di scelta potrà essere fatta, però ci sono alcuni nomi interessanti sul mercato che hanno il contratto in scadenza a giugno 2026.

Uno è Edon Zhegrova, 25enne nazionale kosovaro in possesso anche del passaporto tedesco. Gioca nel Lille e si era già parlato di lui in chiave Milan quando dal club francese arrivò Paulo Fonseca come allenatore. Poi non ci sono stati sviluppi concreti, però si tratta di un esterno che potrebbe interessare. 8 gol e 2 assist nelle 21 presenze stagionali. Nell’ultimo mese è stato più volte accostato al Napoli. Prezzo 20-25 milioni di euro.

Un altro esterno destro in scadenza nel 2026 è Johan Bakayoko, 21enne belga in forza al PSV Eindhoven. In questa stagione 10 gol e 3 assist in 39 presenze. Piace a squadre della Premier League, ma anche gli osservatori rossoneri lo hanno seguito con attenzione. Il club olandese lo valuta sui 40 milioni, però la scadenza contrattuale ravvicinata potrebbe consentire di ottenere uno sconto.

Poi citiamo Trincao, portoghese classe 1999 accostato al Milan già nel mese di gennaio. È uno dei giocatori assistiti da Jorge Mendes, agente di Sergio Conceicao e Joao Felix. Milita nello Sporting CP e in questa stagione ha messo assieme 9 gol e 15 assist in 43 presenze totali. A differenza dei suoi colleghi appena menzionati, il suo contratto scade a giugno 2027 e il suo attuale club vorrebbe rinnovare.

Il prezzo del cartellino si aggira sui 40 milioni di euro, ma va ricordato che il Barcellona incasserà il 50% della cifra della vendita in virtù dell’accordo che era stato stipulato al momento del trasferimento a Lisbona. Anche Manchester City e Manchester United monitorano Trincao.