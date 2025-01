Milan, soldi e contropartita tecnica: offerta clamorosa al Bologna

Il club rossonero ci prova per una delle stelle della squadra di Italiano, c’è una proposta: ecco i dettagli svelati da Di Marzio.

La sessione invernale del calciomercato entra nella parte più calda, quella degli ultimi 10 giorni, e il Milan è certamente tra le squadre più attese. Si è già assicurato Kyle Walker in prestito con diritto di riscatto dal Manchester City, ma non vuole fermarsi.

Sta trattando l’ingaggio di Santiago Gimenez, bomber del Feyenoord. Il nazionale messicano, in possesso anche del passaporto italiano, ha detto sì al trasferimento a Milano: manca l’accordo tra le società. Il cartellino viene valutato circa 40 milioni di euro, per il momento i rossoneri non sono arrivati a offrire questa cifra. Sarà interessante vedere se la trattativa avrà buon esito, sarebbe un grande colpo per l’attacco di Sergio Conceicao.

Calciomercato Milan, assalto alla stella del Bologna: le ultime notizie

Al Milan non dispiacerebbe prendere anche un esterno offensivo, dato che giocatori come Noah Okafor e Samuel Chukwueze non hanno convinto. Nelle ultime ore è rispuntato fuori un nome che già in passato è stato accostato al club.

Ci riferiamo a Riccardo Orsolini. Secondo quanto rivelato da Gianluca Di Marzio di Sky Sport, è un obiettivo rossonero di questa finestra del calciomercato e la scorsa settimana ci sarebbe già stata la prima offerta: 18 milioni di euro più il cartellino di Okafor. Il Bologna ha rifiutato, però il Milan sarebbe pronto a rilanciare aumentando la proposta a 20 milioni e inserendo il prestito di Chukwueze.

Siamo un po’ sorpresi dell’entità dell’offerta, finora non confermata da altre fonti giornaliste. Considerando che con il Lipsia era stato concordato un diritto di riscatto a 25 milioni per Okafor, il cartellino di Orsolini verrebbe valutato una cifra spropositata. Ha 28 anni e ha fatto bene solo in una realtà come quella di Bologna. Ci sembrerebbe strano vedere il Milan fare un investimento così oneroso sull’ex di Ascoli e Juventus, tra l’altro ai box per un infortunio muscolare accusato durante la partita di Champions League contro il Borussia Dortmund: una lesione di primo grado al bicipite femorale che lo dovrebbe tenere fuori per circa 3 settimane.