KO al ginocchio: altra tegola incredibile, out per Milan-Atalanta

C’è grande apprensione per le condizioni del calciatore, che si è infortunato al ginocchio. Mani tra i capelli e niente derby

Niente derby per il calciatore. L’infortunio appare davvero grave. Una tegola pesante che gli impedirà di giocare già il match di domenica tra il Milan e l’Atalanta.

In questi ultimi giorni, il Diavolo di Sergio Conceicao ha dovuto fare i conti con diversi problemi: prima a fermarsi è stato Ruben Loftus-Cheek, che a poche ore dalla sfida contro il Napoli è andato sotto i ferri per appendicite, poi è toccato a Kyle Walker fermarsi: l‘inglese si è invece operato al gomito.

Entrambi chiaramente non ci saranno contro i bergamaschi e verosimilmente anche contro l’Inter tre giorni dopo. Le attenzioni, adesso, però, sono rivolte al match contro l’Atalanta, in programma la domenica di Pasqua. Ci sarà, invece, Mike Maignan? Ad oggi c’è tanto ottimismo, ma allo stesso tanta prudenza. Martedì quando si sottoporrà a nuovi controlli ne sapremo certamente di più.

Nuovo stop e niente derby lombardo: è uscito in barella

Ovviamente non si correranno rischi, ma l’obiettivo è averlo al 100% contro l’Inter. Come detto, però, testa, prima alla sfida contro l’Atalanta. Atalanta che deve fare i conti con alcuni infortuni: i bergamaschi di Gian Piero Gasperini non avranno certamente i lungodegenti Scalvini e Scamacca, ma nei giorni scorsi si è fermato anche Charles De Ketelaere che non dovrebbe esserci.

Non ci sarà quasi certamente, inoltre, Kolasinac. Il difensore di Gian Piero Gasperini, protagonista della sfida contro il Bologna (match valevole per la 32esima giornata di Serie A) è stato costretto a dare forfait a pochi secondi dalla fine del primo tempo. Problemi al ginocchio sinistro per l’esperto calciatore, che è stato trasportato fuori dal campo in barella.

Si teme qualcosa non di poco conto, ma solo gli esami strumentali, che svolgerà nelle prossime ore faranno chiarezza. Il rischio è che si tratti di un infortunio davvero serio. Kolasinac, che ha lasciato il terreno di gioco con le mani tra i capelli, era visibilmente preoccupato come la panchina bergamasca. Al suo posto il tecnico dei nerazzurri Gian Piero Gasperini ha fatto entrare Toloi, ma contro il Milan, per il primo derby lombardo in pochi giorni, potrebbero rivedersi sia Odilon Kossounou che Stefan Posch.