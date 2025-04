Tutti d’accordo, addio definitivo: il Milan incassa 14 milioni

Pochi dubbi sulla cessione a titolo definitivo del giocatore che lascia il Milan, dopo una brevissima esperienza non per nulla fortunata

Sarebbe dovuto essere il grande acquisto dell’ultima stagione, ma qualcosa non ha funzionato. La sua avventura al Milan è così destinata a chiudersi definitivamente a breve. Non c’è spazio per ripensamenti, ormai tutti appaiono d’accordo e la separazione dal Diavolo avverrà senza grandi rimpianti da parte di nessuno.

Alvaro Morata è arrivato in rossonero, dopo la fumata nera per l’affare Joshua Zirkzee, con l’obiettivo di raccogliere l’obiettivo di Olivier Giroud. Dal punto di vista caratteriale sembrava poterlo fare, meno da quello realizzativo. C’era comunque grande entusiasmo attorno al campione spagnolo, ma ben presto il suo rapporto con il Milan si è rotto.

Morata ha così fatto le valigie a gennaio trasferendosi al Galatasaray: “È stato raggiunto un accordo con il club AC Milan SPA per il trasferimento temporaneo del calciatore professionista Álvaro Borja Morata Martín nel periodo compreso tra il 2 febbraio 2025 e il 20 gennaio 2026. In base a tale accordo, al club AC Milan SPA sarà corrisposta una somma totale di 6.000.000 di euro come compenso per il trasferimento temporaneo”, si leggeva nel comunicato finanziario ufficiale del club turco.

Milan, Morata verso il riscatto da parte del Galatasaray

La nota poi proseguiva: “Nel caso in cui il nostro club lo comunichi per iscritto entro il 15 gennaio 2026, avrà l’opzione di acquistare definitivamente il calciatore per una somma di 8.000.000 di euro. Tale importo sarà pagato in sei rate. Se il nostro club non eserciterà l’opzione di acquisto entro il 15 gennaio 2026, avrà l’opzione di estendere gratuitamente il prestito fino al 30 giugno 2026″

“Inoltre, il nostro club avrà il diritto di acquistare definitivamente il calciatore per una somma di 9.000.000 di euro, notificandolo per iscritto entro il 10 giugno 2026. Anche questo importo sarà pagato in sei rate”.

Il Galatasaray ha dunque la possibilità di tenersi Alvaro Morata, versando nelle casse del Diavolo altri 8-9 milioni di euro, per un totale 14-15 milioni, e secondo quanto riporta la stampa turca, il club di Istanbul appare intenzionato a farlo.

E’ la testata Takvim a scriverne, sostenendo come lo spagnolo stia davvero bene in Turchia insieme alla moglie Alice Campello, anche Leo intenzionata a restare a Istanbul. Non è un caso se qualche settimana fa Morata dichiarava: “Mi piacerebbe restare a lungo al Galatasaray, ma devono anche volere che io rimanga. Qui sono molto felice, mi trattano molto bene e con affetto”. Non sembrano esserci, dunque, dubbi sulla volontà della famiglia Morata