La penalizzazione arriva a poche giornate dal termine, il Milan rientra in corsa

Domenica di sorrisi in casa Milan: penalizzazione ed esclusione ad un passo, i rossoneri rientrano in corsa

Il Milan prima squadra non è l’unica prova di questa stagione del fallimento dell’attuale dirigenza e proprietà. Lo è anche il Milan Futuro, la squadra U-23 che, per la prima volta, ha disputato il campionato di Serie C. Una serie di scelte incomprensibili (in primis, quella di affidare la direzione del progetto all’amico sconosciuto di Ibrahimovic proveniente da Los Angeles) ha portato la squadra nei bassi fondi della classifica del girone B.

Grandi colpe della società anche nel confermare a più riprese Daniele Bonera, fino allo scorso fine febbraio: in clamoroso ritardo, è arrivato l’esonero dell’ex collaboratore di Stefano Pioli e al suo posto è arrivato Massimo Oddo, affiancato da Mauro Tassotti, rientrato a Milanello dopo tanti anni. E i frutti del loro lavoro si sono visti nelle ultime settimane: oggi il Milan Futuro è riuscito a battere la Ternana seconda in classifica (reduce dal clamoroso e inaspettato esonero di Ignazio Abate, a proposito di rossoneri) e ha rilanciato con forza le proprie ambizioni salvezza.

Il Milan Futuro vince ancora: la salvezza è possibile

La vittoria di oggi dei giovani rossoneri è la terza consecutiva: nove punti nelle ultime tre settimane che hanno permesso al Milan Futuro di scalare la classifica e di arrivare, ad oggi, al 17esimo posto a pari punti con la Lucchese. L’obiettivo è provare a raggiungere il Campobasso, che occupa la posizione numero 15, l’ultima utile per evitare i Play-Out.

La cosa più importante, però, è che queste vittorie hanno permesso ai rossoneri di guadagnare un importante margine sull’ultimo posto in classifica occupato dal Legnago Salus: adesso i punti di distacco sono 8 (con una partita in più) e mancano tre giornate alla fine. A meno di clamorosi colpi di scena, il Milan Futuro ha evitato almeno la retrocessione diretta. Con l’attuale classifica, dovrà però disputare i Play-Out, e con l’attuale classifica dovrebbe giocarli contro la SPAL. Ma ci sono altri possibili scenari.

Il Milan potrebbe evitare i Play-Out e salvarsi direttamente se dovesse riuscire ad arrivare a +9 rispetto alla penultima in classifica (da regolamento) cioè il Sestri Levante. Difficile, ma non impossibile soprattutto grazie al possibile assist della Lucchese. Il club toscano è ad un passo dal fallimento, questo significa esclusione diretta e retrocessione al posto del Legnago Salus – che quindi rientrerebbe in corsa per i Play-Out. Tutte le partite disputate dalla Lucchese verrebbero annullate, questo significa che al Milan Futuro verrebbe tolto un punto (l’unico guadagnato fra andata e ritorno).

Il Sestri Levante, invece, con due pareggi, se ne vedrebbe tolti due: un ulteriore assist al Milan per raggiungere i fatidici nove punti di distacco. Se, invece, non dovesse verificarsi il +9 e la Lucchese dovesse essere esclusa, il Milan Futuro riuscirebbe comunque a trarne vantaggio perché andrebbe a giocarsi il Play-Out contro il Sestri Levante e non contro la SPAL.