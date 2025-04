Ribaltone Saelemaekers: i tifosi esultano, la scelta stravolge tutto

Le ultime notizie relative al futuro di Alexi Saelemaekers. Il giocatore vedrà scadere il proprio accordo con la Roma il prossimo 30 giugno

Ancora una stagione in prestito per Alexis Saelemaekers. L’esterno belga sembrava destinato a rimanere in rossonero, con Paulo Fonseca che si era sbilanciato pubblicamente.

Nelle ultime ore del calciomercato estivo, però, la dirigenza del Milan ha poi deciso di cedere alla Roma il calciatore, per far sbarcare a Milano Tammy Abraham. Una scelta che ha lasciato perplessi tanti tifosi, che come il tecnico portoghese avrebbero visto benissimo il calciatore ancora al Milan, dopo l’ottima stagione con il Bologna.

La separazione con il Diavolo è arrivata solamente in prestito, come l’arrivo dell’inglese a Milano per via della differenza di vedute sulla valutazione dei due giocatori. Oggi questa differenza tra i club persiste e anche per questo è sempre più probabile un ritorno a casa di Alexis Saelemaekers.

Il belga è stato fin qui autore di un’ottima stagione, con sei gol e cinque assist in poco più di 1500 minuti e 27 presenze. Numeri e prestazioni che hanno spinto la Roma a pensare di volersi tenere il calciatore. Calciatore che resterebbe ben volentieri nella Capitale dove ha sentito la massima fiducia.

Milan, riecco Saelemaekers: è un nuovo acquisto, ecco perché

Ad oggi, però, non c’è alcun accordo, con il Milan intenzione a rispedire a Roma Abraham, nonostante la stagione più che positiva, ma lo stipendio da oltre 4,5 milioni di euro netti a stagione, rende l’affare in salita.

Saelemaekers potrebbe restare in giallorosso anche senza l’acquisto da parte del Milan dell’inglese, ma la Roma deve mettere sul piatto una cifra vicina ai 25 milioni di euro, Un prezzo ben diverso rispetto alla valutazione fatta un anno fa. Per il belga si sta parlando tanto di offerte provenienti dalla Premier League.

Tutto vero, ma Saelemaekers alla fine potrebbe finalmente rimanere in rossonero. Il cambio di modulo e il passaggio al 3-4-3 farebbe del belga una pedina unica e indispensabile potendo fare il titolare come quarto a centrocampo oltre che come terzo in avanti. Chiunque siederà in panchina, dunque, difficilmente boccerà Saelemaekers, d’altronde non lo ha fatto Fonseca, così come Thiago Motta e Claudio Ranieri.