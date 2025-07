Allegri gelato, se lo portano via a suon di milioni: tutto da rifare

Un calciatore rossonero è finito nel mirino di una squadra della Saudi Pro League: super offerta in arrivo?

I tifosi sono un po’ delusi dal calciomercato del Milan. Al 12 luglio sono stati presi solo due calciatori, Samuele Ricci e Luka Modric, e c’è ancora tanto da fare sia in entrata sia in uscita. Igli Tare deve cercare di accelerare le operazioni, anche se alcune non sono affatto facili.

Certamente, il nuovo direttore sportivo immaginava di poter procedere un po’ più spedito, invece sta incontrando delle difficoltà nel cedere gli esuberi e anche nell’acquistare gli obiettivi prefissati. Tra le cessioni effettuate ci sono quelle di due titolarissimi delle ultime stagioni, ovvero Tijjani Reijnders e Theo Hernandez. Non dovrebbe partirne nessun altro, ma attenzione ad eventuali offerte “shock”.

Calciomercato Milan, assalto saudita a un titolarissimo di Allegri?

Secondo quanto rivelato da La Gazzetta dello Sport, ci sono sirene dall’Arabia Saudita che riguardano Christian Pulisic. Non c’è ancora un’offerta recapitata al Milan, che intende puntare sul nazionale americano anche nella nuova stagione.

La squadra interessata all’ex Chelsea è l’Al Nassr, allenata fino a poco tempo fa da Stefano Pioli e che verrà guidata da Jorge Jesus, che nella Saudi Pro League aveva già vinto sulla panchina dell’Al Hilal. Nella squadra gialloblu la stella è Cristiano Ronaldo, ma ci sono anche altri calciatori noti nel calcio europeo: Mohamed Simakan, Aymeric Laporte, Marcelo Brozovic, Otavio e Sadio Mané.

L’Al Nassr è di proprietà del fondo sovrano saudita PIF e ha le risorse per presentare un’offerta ricchissima sia al Milan sia a Pulisic. È ipotizzabile che il club della Saudi Pro League possa presentarsi con 50-60 milioni di euro da Giorgio Furlani e Igli Tare per l’acquisto del cartellino. Vedremo se questo scenario si verificherà e quale sarà, nel caso, la reazione del management rossonero.

Pulisic ha un contratto che lo lega al Milan fino a giugno 2027, ma l’accordo prevede anche un’opzione che consente al club di prolungarlo fino al 2028. Nei mesi scorsi si è parlato della possibilità di firmare un rinnovo e c’è stato più di un momento nel quale questa prospettiva sembrava vicinissima. Tuttavia, non si è concretizzata.

L’ex Chelsea percepisce circa 4 milioni di euro netti annui a Milano, con un nuovo contratto passerebbe a 5 milioni. Da capire se una ricca proposta dall’Arabia Saudita possa tentarlo oppure se la sua intenzione sia quella di rimanere in Europa a prescindere. Nell’estate 2026 c’è un Mondiale che si gioca anche negli Stati Uniti e il capitano della nazionale statunitense punta ad arrivarci al massimo livello possibile.