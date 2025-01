Ufficiale, Kyle Walker è del Milan: formula e cifre dell’operazione

Annunciato il primo colpo di calciomercato da parte del club rossonero: arriva il terzino inglese per rinforzare la difesa di Conceicao.

Il Milan ha bisogno di rinforzarsi in questa sessione invernale del calciomercato e poco fa ha comunicato ufficialmente il suo primo innesto. Si tratta di Kyle Walker.

Questa la nota diramata dal club: “AC Milan è lieto di comunicare di aver acquisito, a titolo temporaneo con opzione per l’acquisizione definitiva, le prestazioni sportive del calciatore Kyle Andrew Walker dal Manchester City FC. Walker indosserà la maglia rossonera numero 32“.

Calciomercato Milan, quanto è costato Walker

Il giocatore classe 1990 arriva in prestito con un diritto di riscatto fissato a circa 5 milioni di euro. Dovrebbe guadagnare circa 2,5 milioni netti fino a fine stagione. In caso di acquisto a titolo definitivo, il suo stipendio netto annuo salirà a circa 4,5 milioni fino a giugno 2027. Una formula che permette al Milan di valutare nei prossimi mesi se Walker sia sufficientemente affidabile per fare parte del progetto anche nelle prossime stagioni.

Per questioni burocratiche, il calciatore non può ancora scendere in campo con la maglia rossonera. Lunedì verrà presentato in conferenza stampa e poi ripartirà per l’Inghilterra per occuparsi delle ultime formalità. La Gran Bretagna non è più nell’Unione Europea da inizio 2020 e questo complica un po’ certe pratiche, allungandole. Comunque, Walker potrà essere regolarmente convocato per il derby di domenica 2 febbraio contro l’Inter.

Ai canali ufficiali rossoneri si è così espresso: “Abraham mi ha detto che sarei dovuto venire, mi ha aiutato a prendere una decisione. I tifosi qui sono incredibili, sentirli cantare, sentire il loro supporto significa tanto e sarà una grande spinta fino alla fine della stagione. Ho scelto il numero 32 per David Beckham, un’icona nel nostro Paese“.

Walker è un giocatore con grande esperienza, con personalità da leader e con tanti trofei vinti (diciassette). Al Manchester City ha conquistato praticamente ogni coppa possibile ed è stato importante per Pep Guardiola, anche se negli ultimi periodi aveva perso il posto e anche questo lo ha spinto a chiedere la cessione. Se sta bene fisicamente ed è motivato, può fare molto bene nella squadra di Sergio Conceicao.

Kyle ha anche scritto un messaggio suo profilo ufficiale Instagram: “Sono lieto e orgoglioso di firmare per l’AC Milan! Un club con una storia così ricca, che seguo sin da bambino. È un onore unirmi e non vedo l’ora di tirare la maglia rossoneri e iniziare. Non vedo l’ora di vedere questo nuovo capitolo della mia carriera e di iniziare questo viaggio con la mia famiglia in Italia.”.