Quanto guadagnerà Walker con il Milan, tutti i dettagli del contratto che l’inglese firmerà coi rossoneri nei prossimi giorni

Il Milan ha chiuso per l’acquisto di Kyle Walker. L’affare è fatto e nelle prossime ore l’inglese sarà a Milano per svolgere il solito iter: fra giovedì e venerdì, il terzino farà le visite mediche e firmerà il contratto, così da essere a disposizione già per la partita contro il Parma di domenica alle 12:30. Da capire se potrà addirittura essere convocato o se, invece, sarà allo stadio da spettatore. In ogni caso, Walker è un nuovo giocatore del Milan ed è un acquisto che sorprende e non poco.

Il prossimo maggio, il terzino inglese, al Manchester City dal 2017, compirà 35 anni. In casa Citizens si sta facendo un po’ di rivoluzione con un cambio generazionale. Per questo motivo Walker, che ha fatto una prima parte di stagione davvero negativa, ha chiesto e ottenuto la cessione. Il Milan si è subito interessato al giocatore e nel giro di un paio di settimane ha chiuso l’acquisto. Arriverà in prestito gratuito fino a giugno con diritto di riscatto (intorno ai 5 milioni). Di seguito, tutti i dettagli del contratto che firmerà fra durata e stipendio. Tutto quello che c’è da sapere.

Il contratto di Walker al Milan, durate e cifre definitive

La volontà di Walker è stata decisiva per la riuscita di questa trattativa. L’inglese infatti ha subito accettato con grande entusiasmo l’idea di vestire la maglia rossonera. Aveva voglia di una nuova esperienza in un altro campionato dopo aver trascorso tutta la carriera in Inghilterra fra Tottenham e Manchester City (con un passato anche all’Aston Villa, al QPR e allo Sheffield United). Pur di venire in Italia, ha dato subito la disponibilità ad abbassarsi l’ingaggio e a spalmarlo.

Il Milan gli farà firmare un contratto con scadenza 2027, quindi quando avrà 37 anni. Fino a giugno, e quindi per i prossimi sei mesi, Walker guadagnerà 2,5 milioni. Dopodiché lo stipendio diventerà di 4,5 milioni a stagione. Al City guadagnava quasi 6 milioni. Sono questi i dettagli dell’accordo fra i rossoneri e il calciatore, che ha subito detto sì pur di vestire la maglia rossonera e di lasciare il Manchester City. L’acquisto ha sorpreso un po’ tutti perché di solito il Milan questo tipo di operazioni non le fa.

E’ però necessario alzare il livello di mentalità della squadra e di atteggiamento positivo. Walker con Pep Guardiola ha vinto tantissimo ed è diventato uno dei migliori nel suo ruolo, con una funzione chiave da terzino bloccato: la sua velocità a campo aperto ha consentito al Manchester City di difendere molto alto così, in caso di necessità, poteva recuperare campo alle spalle. Ed è quello che chiede anche Sergio Conceicao alla sua linea difensiva, anche se parliamo di idee di calcio completamente diverse e con richieste diverse.