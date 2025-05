“Maldini al Milan con gli arabi”: sganciata la bomba che scuote i tifosi

Un noto giornalista ha lanciato un’indiscrezione sul futuro societario del club rossonero: potrebbero esserci cambiamenti tra non molto.

RedBird Capital Partners ha acquisito il 99,93% delle azioni del Milan il 31 agosto 2022, ereditando una squadra che aveva vinto lo Scudetto a maggio. Gerry Cardinale si era presentato dicendo di sentire la responsabilità di dare continuità a quel trionfo e di aver capito cosa rappresenti il club in Italia e nel mondo.

Si era definito non solo un proprietario, ma anche un custode del Milan, spiegando di sentirsi responsabile verso i tifosi: “Vogliamo vincere – aveva dichiarato – e portare questa squadra a un livello ancora più alto. Mi piace vincere, odio perdere. A volte sono impaziente, farò del mio meglio. Mi prendo l’impegno con tutti voi di fare ogni cosa possibile per vincere con onore e integrità e per avere un futuro all’altezza della storia che ho visto nel Museo del club“.

Proclami importanti da parte dell’uomo d’affari italo-americano, che però in questi mesi è stato pesantemente contestato dai tifosi. La Curva Sud Milano sia a San Siro che in trasferta ha cantato il coro “Cardinale devi vendere, vattene, vattene!“. I risultati deludenti di questa stagione hanno inevitabilmente messo nel mirino la proprietà, oltre ai dirigenti e ai calciatori. Tutti responsabili, allenatore incluso.

Milan, Maldini può tornare? L’indiscrezione

Cardinale è la persona che ha comunicato il licenziamento a Paolo Maldini, leggenda e dirigente che molti tifosi rimpiangono. Anche se non sono mancati degli errori importanti da parte sua, l’ex direttore tecnico è comunque quello che ha contribuito al ritorno in Champions League, alla riconquista dello Scudetto e anche al raggiungimento di una semifinale di Champions. Analizzando il suo operato manageriale quinquennale si possono trovare sia cose positive sia negative. Nessuno è infallibile, anche se alcuni sbagli erano facilmente evitabili.

Di errori ne hanno commessi tanti anche quelli che hanno sostituito Maldini e il suo braccio destro Frederic Massara. Non mancano tifosi che li rivorrebbero al Milan, però in questo momento non è uno scenario realizzabile. Impossibile che Paolo torni a lavorare in un club guidato da Cardina, Furlani e Scaroni, figure con le quali non ha certamente buoni rapporti.

Servirebbe un cambio di proprietà per rivedere Maldini in rossonero. E ciò difficilmente avverrà prima di avviare e completare il progetto stadio, fattore che farebbe schizzare in alto il valore del club. RedBird Capital Partners, che deve anche restituire 489 milioni di euro (a cui aggiungere gli interessi) a Elliott, punta molto su questo.

Il giornalista Tancredi Palmeri in un suo editoriale sul sito ufficiale di Sportitalia ha spiegato che c’è già qualcuno che sta monitorando la situazione del Milan: “In ambienti finanziari dell’Arabia Saudita si suggerisce che sarebbe molto interessato un fondo, da capire quanto prossimo a quello sovrano, che avrebbe già scelto Paolo Maldini come testa di ponte e plenipotenziario tecnico del club. Ma certo, i passi da fare sono ancora tanti“.

Non è la prima volta che si parla di investitori dell’Arabia Saudita che sarebbero interessati a comprare il Milan. Tempo addietro emersa l’ipotesi di un ingresso iniziale come soci di minoranza con una clausola da poter esercitare per acquisire la maggioranza.