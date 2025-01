Milan, finalmente il primo colpo: arriva in Italia nelle prossime ore

L’operazione è chiusa: sarà un giocatore del Milan. Presto l’arrivo in Italia per le visite mediche e la firma, finalmente il primo colpo

Primo sussulto del Milan in questo calciomercato di gennaio. Finora la società è rimasta immobile nonostante fosse palese da mesi che la squadra avesse bisogno di rinforzi. Quando siamo a circa dieci giorni dalla fine della sessione, finalmente la dirigenza ha chiuso per il primo acquisto. Ed è un colpo un po’ a sorpresa perché solo qualche giorno fa sarebbe stato impensabile. Invece, i rossoneri, contro corrente, hanno scelto di andare fino in fondo.

La pista Kyle Walker si è aperta un paio di settimane fa: Pep Guardiola ha annunciato che il giocatore aveva chiesto la cessione e subito sono arrivate indiscrezioni dall’Inghilterra di un sondaggio serio dei rossoneri per acquistarlo subito. E dopo una trattativa sulla formula e le cifre, è arrivato finalmente il via libera. Il Milan ha ottenuto il sì del Manchester City all’offerta fatta e adesso gli inglesi hanno dato il consenso per il trasferimento. Di seguito, tutti i dettagli dell’operazione.

Milan, è fatta per Walker: tutti i dettagli dell’operazione

Inizialmente si pensava che Walker si potesse liberare a costo zero dal Manchester City. Invece, i Citizens non ne hanno voluto sapere e hanno chiesto almeno un piccolo indennizzo per la cessione del terzino. Il Milan ha così pensato di acquistarlo a titolo definitivo ma alla fine l’affare si farà con il prestito gratuito con diritto di riscatto. La cifra non è stata ancora fissata per giugno ma si parla di 4-5 milioni.

Sono ancora in corso i contatti fra le società per stabilirlo con certezza ma l’operazione è chiusa: Walker sarà un nuovo giocatore dei rossoneri e nelle prossime ore, probabilmente nella giornata di domani, sarà a Milano per svolgere il solito iter prima dell’ufficialità: le visite mediche e poi la firma sul contratto. Walker compirà il prossimo maggio 35 anni, parliamo quindi di un elemento di grande esperienza e un acquisto che potrebbe segnare un cambio di rotta da parte del Milan.

L’acquisto dell’inglese ricorda per certi versi quello di Kjaer e di Ibrahimovic nel gennaio del 2021: il loro arrivo fu poi decisivo per il percorso successivo che ha portato il Milan a vincere anche lo Scudetto. Walker può rappresentare quel tipo di giocatore: può ancora dare tanto al campo ma porta soprattutto atteggiamento positivo e mentalità vincente. Un colpo che alza il livello insomma. Gli dovrebbe far spazio Emerson Royal, per il quale sono arrivate proposte da Turchia e Premier League.