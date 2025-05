Loftus-Cheek nel mirino della rivale, colpo a sorpresa in Serie A

Ruben Loftus-Cheek può lasciare il Milan e continuare a giocare nel massimo campionato italiano: il punto della situazione. Ecco chi lo vuole

E’ stata un’annata davvero complicata per Ruben Loftus-Cheek. Il giocatore inglese, reduce da una stagione in doppia cifra all’esordio con la maglia del Milan, ha vissuto questi mesi tra panchina ed infermeria. Con Paulo Fonseca ha faticato parecchio: l’attuale allenatore del Lione, infatti, lo ha provato in più ruoli, senza trovargli la giusta collocazione in campo.

Con Sergio Conceicao il feeling sembrava essere scattato fin da subito, ma a fermarlo ci ha pensato l’infortunio, che non gli ha permesso di essere a disposizione per parecchio tempo. Una volta tornato, poi, si è nuovamente fermato per via dell’appendicite. Tanta sfortunata, dunque, per il giocatore inglese, che ha caratteristiche ritenute uniche.

Trovare un giocatore come Ruben Loftus-Cheek, con la sua fisicità, con i suoi strappi, non è certo facile e il Milan vorrebbe dunque dargli un’altra possibilità. Se dovesse rimanere Sergio Conceicao in panchina le possibilità di permanenza in rossonero sarebbe certamente in aumento.

Calciomercato Milan, addio Loftus-Cheek: ecco dove può andare

Ma è evidente che non si possa escludere l’addio di Ruben Loftus-Cheek. Difronte ad un’offerta superiore ai 20 milioni di euro, la cessione potrebbe davvero essere presa in considerazione. Facile pensare ad un ritorno in Inghilterra, dove ci sono diversi club, come Fulham, West Ham e Nottingham, pronti a puntare su di lui.

Ma c’è un’altra possibilità, quella che rimanga in Serie A, andando a giocare altrove. Sul centrocampista box to box, infatti, si registra l’interessamento da parte della Roma. Il club giallorosso è alla ricerca del dopo Pellegrini e l’inglese potrebbe rappresentare il giusto profilo, per una squadra sempre più internazionale.

I rapporti tra il Milan e la Roma, poi, sono certamente ottimi e lo scambio di prestiti tra Tammy Abraham e Alexis Saelemaekers lo dimostra. Le parti, dunque, potrebbero parlarne proprio quando ci sarà da discutere e chiudere definitivamente la questione legata all’attaccante inglese e all’esterno belga, che potrebbero fare ritorno alla base. Ad oggi, infatti, non c’è alcun accordo tra le parti. Soprattutto il centravanti è sempre più destinato a dire addio al Milan, ma nelle ultime uscite Ranieri ha lasciato fuori il belga, come a far capire che la Roma può farne a meno tranquillamente.