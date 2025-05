La coppia perfetta per il Milan: “Scudetto subito”

Allenatore e direttore sportivo: la coppia perfetta per riportare subito il Milan in alto e vincere lo Scudetto. L’annuncio

Tutti pensano che a giugno il Milan ripartirà da zero. Eppure, le parole di Giorgio Furlani prima del match col Bologna sembrano raccontare un’altra realtà. L’amministratore delegato rossonero è stato piuttosto chiaro. La ricerca del direttore sportivo non è un’urgenza, né una priorità, tant’è che sono già al lavoro sul mercato anche senza. E il futuro di Sergio Conceicao è tutt’altro che scontato: con la vittoria della Coppa Italia, l’allenatore portoghese vedrebbe aumentare le sue chance di permanenza, a meno che non sia lui stesso a prendere in considerazione l’idea di andar via dopo sei mesi così difficili e stressanti. Insomma, tutto può ancora succedere.

Le parole di Furlani sono però preoccupanti: a quanto pare, non sono bastati due anni di fallimenti per capire gli errori e intervenire nel modo giusto. Un direttore sportivo all’altezza della situazione, infatti, dovrebbe invece essere una priorità. E, soprattutto, non dovrebbe essere un tassello in più del gruppo di lavoro (come invece sembra essere) ma un valore aggiunto al quale affidare le decisioni importanti.

Milan da Scudetto con loro due: coppia perfetta

A proposito di valore aggiunto: lo sarebbe stato eccome Fabio Paratici, fra i migliori liberi e disponibili in circolazione. Esperienza e competenza massima, esattamente ciò di cui aveva bisogno il Milan. Eravamo arrivati ad un passo dalla firme fino ad un improvviso e incredibile dietrofront da parte dei rossoneri, che ha spiazzato lo stesso Paratici in primis (che non ha più voluto saperne e ora è vicino al ritorno al Tottenham).

Paratici sarebbe stato una garanzia: con lui il Milan avrebbe sicuramente cominciato ad impostare il lavoro nel modo giusto. Con gli acquisti sì ma anche nelle scelte più importanti come, ad esempio, quella per la panchina. Con lui direttore sportivo, il Milan poteva pensare a nomi come Antonio Conte e Massimiliano Allegri, coi quali ha un ottimo rapporto. E, a proposito di quest’ultimo (che è in Italia per gli Internazionali d’Italia e non è un obiettivo della Roma), c’è chi crede che, insieme a Paratici, avrebbe formato la miglior coppia possibile per il Milan: “Sono convinto che se si costituisse la coppia Allegri-Paratici il Milan vince lo scudetto l’anno prossimo“, sono le parole di Simone Braglia a TMW Radio. Nessun dubbio quindi per lui, ed è lo stesso pensiero anche di molti tifosi. Non sembrano essere dello stesso avviso al Milan: Paratici è ormai sfumato, Allegri resta un’idea ma non dovrebbe essere in linea con i soliti paletti (economici e di gestione).