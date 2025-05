San Siro chiuso per un mese durante il campionato: l’ipotesi per Milan e Inter è clamorosa

L’anno prossimo l’impianto di San Siro resterà chiuso per un mese: Milan e Inter potrebbe giocare all’estero, l’annuncio dalla Lega

San Siro è da anni, ormai, un tema molto caldo. Milan e Inter sono al lavoro da tantissimo tempo per un nuovo impianto: il progetto ha affrontato varie fasi, fino a quando, ad un certo punto, i rossoneri avevano deciso di mollare tutto e investire su una struttura in solitaria a San Donato. Un’idea talmente avanzata che aveva portato la proprietà a spendere anche i primi milioni per l’acquisto dei terreni e l’inizio della lunga burocrazia per arrivare all’inizio dei lavori.

Poi, il clamoroso dietrofront: come nel gioco dell’Oca, il Milan ha deciso di tornare praticamente all’inizio e di discutere ancora con l’Inter e con il comune di Milano per un nuovo San Siro condiviso. Oggi è quella la strada. E, come tutto quello che ha fatto RedBird in questi anni, ha gravemente deluso i tifosi che sognavano un impianto da soli (cosa che dovrebbe essere normale per un grande club come il Milan). A proposito di San Siro, nella prossima stagione bisognerà risolvere un annoso problema: per un mese lo stadio non sarà disponibile.

Milan e Inter, campionato all’estero: l’annuncio della Lega

L’anno prossimo infatti ci saranno le Olimpiadi di Milano Cortina e San Siro servirà all’organizzazione un mese intero per preparare l’inaugurazione. Il periodo sarà dal 10 gennaio all’8 febbraio, come annunciato da Ezio Simonelli, eletto quattro mesi fa come presidente della Lega Serie A, nel corso di un podcast di Panorama. Ed è così che si apre una clamorosa ipotesi per il Milan e anche per l’Inter.

La Serie A, sempre alla ricerca di nuovi introiti per fronteggiare una scarsa capacità di vendere il proprio prodotto (che è difficile da vendere di per sé a causa di un livello di qualità molto basso rispetto agli altri campionati), sta ragionando sulla possibilità di far giocare qualche partita del campionato all’estero, e in particolare modo negli Stati Uniti – dove si terrà il nuovo Mondiale per Club il prossimo giugno e poi il Mondiale delle Nazionali l’anno prossimo.

“Potrebbe essere l’occasione per far giocare all’estero Inter e Milan“, ha detto Simonelli parlando, appunto, del mese di chiusura di San Siro in quel periodo. Sarebbe un evento storico, mai successo prima. E il coinvolgimento del Milan non è casuale essendo il club più conosciuto e apprezzato in quella parte del mondo. I rossoneri sono sempre in prima fila per queste possibilità (come la Lega, anche RedBird è sempre alla ricerca di soldi). L’anno scorso, a fine campionato, la squadra fu costretta ad un lungo viaggio in Australia per giocare una inutile partita di esibizione con la Roma.