Il mondo di Ibra va in frantumi: prima Fonseca, ora Pavlovic ed Emerson Royal. Ecco la spiegazione

E’ stato un’estate da dimenticare per i colori rossonero, con un mercato in cui sembra salvarsi il solo Youssouf Fofana

Il mondo di Ibra sta crollando. Il 30 dicembre è stato fatto fuori il primo tassello, Paulo Fonseca, quello che sarebbe dovuto essere il più importante. Il Diavolo è così ripartito da Sergio Conceicao, che ha conquistato la Supercoppa Italiana, ma il vento in Serie A non è cambiato. I problemi sono sempre gli stessi e il pareggio con il Cagliari e poi il ko contro la Juve ne sono una prova.

Al 20 gennaio, però, il calciomercato è ancora bloccato. A breve arriverà Kyle Walker, ma al Milan servono come il pane un centrocampista, che dia il cambio a Fofana e Reijnders, un attaccante esterno, che possa far rifiatare Leao e Pulisic, e soprattutto un centravanti. Di questi tre colpi, al momento, però, non c’è traccia.

Per la dirigenza rossonera ci sarebbe davvero tanto da fare, ma il tempo stringe e il timore è che non si riesca fare tutto quello quello che serve. Nel frattempo, però, è evidente come quello che è stato fatto in estate è stato un vero e proprio fallimento.

Estate da dimenticare: bocciato il mercato estivo

Ogni operazione, infatti, è già stata bocciata. Dopo Paulo Fonseca, infatti, è stato il turno di Pavlovic. Il centrale, quarta scelta sia per l’ex allenatore, che per l’attuale, è sul mercato con il Milan pronto ad ascoltare offerte sui 20 milioni di euro.

Oggi si è appreso che anche Emerson Royal non ha convinto (strano, nessuno l’avrebbe mai detto) e che potrebbe lasciare il Diavolo subito, anche in prestito con diritto di riscatto. Di certo, inoltre, fino a questo momento non hanno convinto nemmeno Tammy Abraham e Alvaro Morata. L’unico a salvarsi è dunque Youssouf Fofana, titolare inamovibile, sul quale nessuno può avere qualcosa da ridire.

La scelta del Milan, pronto a cedere due calciatori, per i quali sono stati spesi complessivamente sui 35 milioni di euro, dopo pochi mesi, lascia alquanto perplessi. Giorgio Furlani, Geoffrey Moncada e Zlatan Ibrahimović starebbero smentendo se stessi, mandando a fumo di fatto un’intera campagna acquisti.

E’ davvero difficile da spiegare quanto stia accadendo attorno al Milan. C’è così chi inizia a pensare che dietro a queste operazioni ci sia già un nuovo dirigente. Sarebbe certamente più facile da comprendere, ma forse la realtà è che attorno al Diavolo ci sia solo una grande confusione.