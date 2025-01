Clamoroso Milan: trattativa in corso per la cessione di Emerson Royal

Trattativa a sorpresa in casa Milan: dialoghi in corso per una clamorosa cessione, sta succedendo tutto all’improvviso

Potrebbe essere una settimana importante per il mercato del Milan. Ci si aspettava qualcosa in più perché era palese che la squadra avesse bisogno di rinforzi. Invece, quando siamo al 20 di gennaio, la società non ha ancora fatto operazioni. Qualcosa però sembra si stia muovendo con l’operazione Kyle Walker, che potrebbe chiudersi nelle prossime ore: l’inglese è contento di venire in Italia e c’è attesa per il via libera del Manchester City, che deve accettare l’offerta dei rossoneri di prestito con diritto di riscatto.

Si pensava che l’acquisto di Walker potesse sostituire la partenza di Tomori, che sembrava diretto verso la Juventus. Qualcosa però nelle ultime ore è cambiato: il difensore inglese non è convinto di andare a Torino e per questo Giuntoli sta cambiando obiettivo e si è diretto verso la Premier (Kelly del Newcastle e Veiga del Chelsea i nuovi obiettivi). Il Milan però va avanti su Walker e nel frattempo sta ragionando su un’altra possibile uscita. E questa sarebbe davvero clamorosa.

Il Milan può cedere Emerson Royal, i dettagli

Secondo quanto riportato da Matteo Moretto, il Galatasaray si è fatto avanti per Emerson Royal nelle ultime ore. Il club turco ha avviato i contatti con il Milan per capire la fattibilità dell’operazione. “Dialoghi in corso” scrive il giornalista di Relevo. I rossoneri quindi potrebbero prendere in considerazione l’idea di cedere il brasiliano, arrivato solo sei mesi fa dal Tottenham per quasi 20 milioni. E immaginiamo che sia più o meno quella la cifra per una eventuale cessione.

Il suo addio avrebbe davvero del clamoroso. Il Milan ha inseguito Emerson Royal praticamente per tutta l’estate: la dirigenza era convinta che sarebbe stato l’uomo giusto per raccogliere l’eredità di Davide Calabria, pronto a lasciare i rossoneri a giugno alla scadenza del contratto. Per lui sono stati però sei mesi difficili: prestazioni mai davvero negative ma nemmeno eccellenti ma purtroppo c’è sempre stato grande pregiudizio nei suoi confronti.

Emerson Royal è stato sempre criticato dai tifosi, sui social e non solo. A San Siro addirittura non sono mancati i fischi ma in realtà non li ha mai meritati davvero. E’ chiaro che siamo di fronte ad un giocatore normale che però il suo lo fa e anche in maniera sufficiente. Walker è un salto di qualità sotto tutti i punti di vista e a questo punto potrebbe prendere il suo posto non solo in campo ma anche in generale in rosa. Ore caldissime in via Aldo Rossi.