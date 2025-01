Prossime 24 ore decisive, il Milan è pronto a chiudere

L’affare è pronto per essere chiuso: il Milan sta per definire l’acquisto nelle prossime 24 ore. Tutti i dettagli e cifre

Il Milan ha perso a Torino contro la Juventus e vede sempre più lontana la zona Champions League. I rossoneri hanno fatto finora una stagione pessima, addolcita solo dall’episodica vittoria della Supercoppa Italiana a Riyad. Merito di Sergio Conceicao e dei giocatori, che sono riusciti a tirar fuori qualcosa in più sotto l’aspetto fisico e mentale. Ma il campionato è un’altra cosa e le difficoltà, facilmente prevedibili, si stanno palesando tutte mentre la dirigenza ha ben pensato di non intervenire tempestivamente sul mercato.

Forse Furlani e Moncada hanno ben pensato che la vittoria della Supercoppa era una prova che non c’era così tanto bisogno di far mercato. Se fosse così, sarebbe solo l’ennesimo errore del gruppo di lavoro, che da quando ha sostituito Maldini e Massara ha portato ben pochi risultati. Il nome più forte in questo momento è quello di Kyle Walker, in uscita dal Manchester City. I rossoneri fanno sul serio per acquistare il quarto terzino destro in rosa mentre centrocampo e attacco soffrono.

Walker-Milan, affare ai dettagli: le cifre

Walker è certamente un giocatore di grandissimo livello e che porta, oltre ad aspetti tecnici e tattici, mentalità e cultura del lavoro. Un uomo di esperienza che, per certi versi, può rappresentare quello che sono stati Kjaer e Ibrahimovic in quel gennaio 2021. Il problema è che le priorità dovrebbero essere altre. In ogni caso, il Milan è convinto di andare fino in fondo ed è pronto a chiudere questa trattativa.

Le prossime 24 ore sono decisive per l’acquisto: in questo momento si sta trattando con il Manchester City per arrivare ad un accordo. Inizialmente si pensava che il giocatore inglese potesse liberarsi a parametro zero, invece i Citizens non lo lasciano andare e chiedono almeno un piccolo indennizzo. Si potrebbe arrivare ad una stretta di mano sulla base di un prestito a un milione e con diritto di riscatto a cinque milioni.

L’accordo è invece totale fra il Milan e il giocatore. Che dovrebbe firmare un contratto fino al 2027 con un ingaggio intorno ai 4 milioni. Decisiva la volontà di Walker di trasferirsi in rossonero: pur di farlo, avrebbe accettato l’idea di ridurre lo stipendio (che è molto più alto oggi al Manchester City). Nella testa dei dirigenti, l’ex Tottenham andrebbe a sostituire Tomori, anche se stiamo parlando di un terzino destro.

Restano poi altri dieci giorni di mercato durante i quali il Milan deve fare almeno altre due operazioni in entrata: un centrocampista, che possa far rifiatare Fofana e Reijnders, e un attaccante esterno in caso di uscita di Okafor. Insomma, tantissime cose da fare nel giro di pochissimo tempo. Impreparazione totale nonostante i segnali fossero piuttosto chiari da tempo.