Tomori alla Juve, il Milan dice sì: ecco cosa manca

E’ la giornata della svolta per il futuro di Fikayo Tomori alla Juventus. Il difensore inglese può diventare il nuovo rinforzo di Thiago Motta

Fikayo Tomori alla Juventus è una pista che non è mai tramontata. Il difensore inglese continua ad essere un obiettivo concreto dei bianconeri, pronti a prenderlo in questa sessione di calciomercato. La giornata di oggi può così essere importante per capire se l’affare è destinato a decollare o meno.

Il Milan, da parte sua, non ha mai chiuso in maniera perentoria alla sua cessione. Un’offerta da 30 milioni di euro può far vacillare la dirigenza, pronta a privarsi del calciatore, nonostante Sergio Conceicao abbia già dato il suo parere e non ha alcuna intenzione di privarsi dell’ex Chelsea.

Dalle parti di Torino sono convinti che oggi possa essere la giornata della svolta quella in cui la Juventus formulerà l’offerta al Milan. Come detto il Diavolo è pronto a dire sì ai bianconeri, poi la palla passerà a Fikayo Tomori. In caso di via libera da parte dell’inglese l’affare vedrebbe il traguardo.

La proposta complessiva di 30 milioni di euro, prevede cinque milioni di euro per il prestito oneroso più l’obbligo di riscatto fissato a 25 milioni, più ulteriori bonus. Un’offerta che il Milan è pronta a valutare sufficientemente per lasciare andare uno dei suoi titolari ad una diretta concorrenza nella corsa alla qualificazione alla Champions League.

Milan, Conceicao chiede rinforzi

Il calciomercato del Milan può dunque partire con una cessione. Poi, però, si attendono i giusti acquisti per tornare a correre. Sergio Conceicao li ha chiesti a gran voce nel corso della conferenza stampa nel post gara contro la Juventus.

Serve chiaramente un centrale, che possa prendere il posto di Tomori. E’ impensabile che Walker possa rappresentare il sostituto dell’inglese. Occorrono poi anche un centrocampista, che dia la possibilità a Youssouf Fofana e Tijjani Reijnders di rifiatare.

Il Milan, infine, avrebbe bisogno anche di un centravanti vista la difficoltà di finalizzare dei suoi attuali attaccanti. Tammy Abraham e Alvaro Morata si prendono spesso gli applausi, ma non certo per i gol segnati, ma per il sacrificio, per la voglia di non mollare mai. Ma un bomber deve metterla dentro e loro lo fanno davvero poco. Il Diavolo al momento però sta pensando più ad una seconda punta come Joao Felix.