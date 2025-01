Conceicao chiede rinforzi: “Sono preoccupato, voglio qualcosa dal mercato”. Ecco l’attaccante

Le dichiarazioni di Sergio Conceicao in conferenza stampa che chiede a gran voce rinforzi dal mercato: ecco cosa ha detto il mister

E’ davvero preoccupato Sergio Conceicao dopo il ko contro la Juventus. Il suo Milan ha fatto davvero male, soprattutto nella ripresa: “Nel secondo tempo è venuto fuori il Milan che conoscete – afferma il mister in conferenza stampa -. Sono io il responsabile, ma ognuno deve fare un esame di coscienza. Ci vuole l’atteggiamento giusto, è mancata aggressività. Sono io che devo cambiare la mentalità dei calciatori. E’ preoccupato di questo problema mentale? Sì lo sono, devo capire come cambiare l’ambiente attorno alla squadra“.

Conceicao così chiede apertamente rinforzi alla società: “Stiamo parlando con la dirigenza per cercare la soluzione più giusta. Basta vedere i cambi della Juventus, con tutto il rispetto dei ragazzi che sono entrati, che sono entrati anche bene. Se me lo chiedono, è ovvio che voglio avere qualcosa dal mercato“.

Calciomercato Milan, ecco i rinforzi per Conceicao

La settimana che inizierà sarà certamente importante per quanto riguarda i possibili rinforzi. Sergio Conceicao si aspetta l’arrivo di un difensore, un centrocampista e un attaccante. Il primo ad arrivare, verosimilmente, sarà Kyle Walker, pronto a liberarsi dal Manchester City, per legarsi al Milan.

Poi il tecnico si augura possa arrivare anche un mediano che possa dare un cambio a Youssouf Fofana e Tijjani Reijnders, che hanno bisogno di rifiatare. Il francese e l’olandese le stanno giocando tutte anche con Sergio Conceicao. Attenzione così al nome di Bondo, che il Monza potrebbe liberare per 12-15 milioni di euro.

Per quanto riguarda l’attacco, sfumato ormai definitivamente Marcus Rashford, che non può certo arrivare con l’acquisto di Walker, gli sforzi del Diavolo si stanno concentrando su Joao Felix. Il portoghese può arrivare in prestito con diritto di riscatto, ma si stanno osservando anche altri profili come Trincao e Pepe.

Con l’acquisto di una seconda punta, di un giocatore di movimento, che può agire un po’ in tutti i ruoli della trequarti, l’arrivo di un centravanti sarà rimandato, ancora una volta, alla prossima sessione di mercato. Stasera, però, si è rivisto Luka Jović. Pochi minuti più che positivi per il serbo, che fanno ben sperare per il futuro. Chissà che l’ex Fiorentina non possa davvero tornare a dare una mano alla squadra. Lui lo vorrebbe tanto…