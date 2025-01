Conceicao vuole il centrocampista: 13 milioni sul piatto e Inter beffata

Il Milan è intenzionato a regalarsi anche un centrocampista in questa sessione di calciomercato: idee chiare per il Diavolo

In queste ore il calciomercato del Milan è pronto a decollare. Il Diavolo si prepara a mettere le mani su Kyle Walker. La scelta è ricaduta sul difensore inglese, che può liberarsi dal Manchester City e legarsi al Diavolo fino al 30 giugno 2027. Con il suo acquisto, i rossoneri chiuderebbero definitivamente le porte a Marcus Rashford, ma il mercato sarebbe chiaramente più che aperto.

Il Milan, infatti, non vuole regalarsi solamente un difensore, ma è intenzionato a mettere le mani anche su un attaccante oltre che su un centrocampista. Per quanto riguarda il reparto offensivo, al momento, non c’è alcuna trattativa in fase avanzata, ma si registra l’interessamento da parte del Diavolo per Joao Felix.

Il portoghese piace a Sergio Conceicao e nei prossimi giorni i rossoneri cercheranno di capire se l’affare può decollare sulla base di un prestito con diritto di riscatto. Se non fosse possibile si guarderà altrove. Le idee non mancano: da Trincao a Pepe, passando per altre opportunità che potrà offrire il mercato inglese. Il Milan è dunque vigile per regalarsi un nuovo attaccante, così come lo è per il centrocampista.

Calciomercato Milan, intrecci col Monza: il punto su Bondo

L’idea di prendere un centrocampista è viva. Il Milan ha bisogno di un calciatore che vada ad allungare una coperta che appare davvero corta, nonostante il rientro di Ismael Bennacer. Le condizioni di Ruben Loftus-Cheek non possono però far dormire sonni tranquilli a Sergio Conceicao.

L’obiettivo principale resta sempre Samuele Ricci. Obiettivo però decisamente complicato da raggiungere a gennaio. Il prezzo poi è davvero alto, superiore ai 30 milioni di euro. Ecco perché il Diavolo sta guardando anche altrove. Il profilo che più stuzzica l’interesse rossonero è sicuramente quello di Bondo, seguito ormai da diverso tempo.

Il Monza lo valuta sui 12-15 milioni di euro, con percentuale sulla futura rivendita. Una cifra non certo elevata. Il Milan, inoltre, potrebbe concedere in prestito alcuni elementi, che possono far comodo ai brianzoli, come Origi, Ballo-Toure, Okafor e Jovic. Attenzione però alla concorrenza dell’Inter, che non ha mai smesso di pensare al giocatore, ma soprattutto a quella dell’Atalanta, che sta spingendo per acquistarlo. Bondo è un classe 2003 e non andrebbe dunque ad occupare uno slot della lista stranieri