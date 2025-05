Ennesima delusione per Pioli, è stato scartato: non lo vogliono più

Non sarà Pioli il futuro allenatore: l’ex Milan non rientra nei piani della squadra, ennesima delusione dopo quelle con l’Al-Nassr

Un’altra stagione complicata per Stefano Pioli. A giugno scorso l’addio al Milan dopo cinque anni: un percorso importante chiuso con un secondo posto deludente (e con il sesto derby perso di fila decisivo per lo Scudetto dell’Inter) e una campagna europea da cancellare. Dopo l’addio ai rossoneri, nessun club italiano né europeo ha deciso di puntare su di lui: qualche proposta gli è arrivata ma niente di convincente. Lo è stato, invece, il ricco contratto dell’Al-Nassr, oltre alla possibilità di allenare Cristiano Ronaldo e altri grandi giocatori.

Un’esperienza di vita, più che professionale. Che rischia di finire già dopo otto mesi. L’eliminazione dalla Champions League araba per mano del Kawasaki Frontale (squadra giapponese) è stata l’ultima chance: a fine campionato, dove è in corsa per qualificarsi al torneo del prossimo anno, sarà probabilmente esonerato. Pioli proverà a tornare in Europa e magari in Italia: c’era un’ipotesi concreta ma è sfumata perché il suo profilo non rientra nelle idee del club.

Non sarà Pioli l’allenatore di una big di Serie A

Da tempo infatti è caldo il nome di Pioli per la panchina della Roma. I giallorossi sono clamorosamente tornati in corsa per un posto in Champions League grazie a Claudio Ranieri, arrivato dopo l’esonero di Juric (che a sua volta era subentrato a De Rossi). E pensare che solo qualche mese fa la squadra capitolina era in zona retrocessione. Masterclass di un signore del pallone e della panchina che, a giugno, ha già deciso di smettere.

Ranieri non allenerà più: lo aveva detto anche dopo l’addio al Cagliari l’anno scorso, ma alla sua Roma non poteva dire di no. Adesso però basta: non farà più l’allenatore ma aiuterà la società a programmare il futuro della società e della squadra. Sarà quindi anche sua la decisione per il suo erede e Pioli era considerato uno dei nomi più caldi. Secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio, però, è un’ipotesi da scartare: il profilo dell’ex Milan non rientra nelle idee della proprietà americana, che evidentemente punta ad altre caratteristiche.

Grossa delusione quindi per l’allenatore che aveva assaporato l’idea di tornare in Italia e di allenare una grande squadra del nostro campionato. Vedremo se dopo l’Al-Nassr troverà una nuova panchina in Europa. Dopo l’addio al Milan, aveva detto che gli sarebbe piaciuto allenare in Premier League. Vedremo cosa accadrà ad un allenatore che ha scritto la storia recente dei rossoneri e che, esclusa la parentesi Al-Nassr, merita un progetto tecnico all’altezza.