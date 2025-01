Nuovo infortunio e niente Cagliari, era appena rientrato: il Milan lo perde di nuovo

Conceicao annuncia lo stop di un calciatore in conferenza stampa: era appena rientrato, non ci sarà contro il Cagliari

La vittoria della Supercoppa Italiana è stato un momento memorabile in questo inizio di 2025 ma è arrivato già il momento di dimenticarlo. Per il Milan sta per cominciare un nuovo campionato: il primo appuntamento è domani contro il Cagliari, a San Siro, per il debutto ufficiale di Sergio Conceicao da allenatore dei rossoneri in Serie A.

L’allenatore, subentrato a Paulo Fonseca, ha avuto un impatto fortissimo sul Milan. In campo e fuori. L’atteggiamento mentale della squadra è apparso subito diverso nelle due partite contro Juventus e Inter. Ora bisogna confermare questo andamento positivo in campionato e col Cagliari: vincere è fondamentale per iniziare al meglio questa rincorsa Champions, con otto punti da riconquistare (ma con una partita in meno).

Conceicao annuncia in conferenza: “Ha avuto una ricaduta”

Conceicao ha scelto un’organizzazione diversa rispetto a Fonseca ma anche a Pioli: per questa vigilia, il tecnico ha preferito fare conferenza stampa e allenamento a San Siro, in serata poi la squadra si ritroverà a Milanello per il classico ritiro. E proprio dalla sala stampa del Meazza, l’allenatore portoghese ha annunciato che un giocatore non sarà disponibile domani per un nuovo problema fisico. Era appena rientrato.

Il Milan ha recuperato un po’ di infortunati: Musah, Pulisic e Leao sono stati stati decisivi e importanti per il successo a Riyad. Aveva avuto un buon impatto sul match con l’Inter anche Ruben Loftus-Cheek, anche lui appena rientrato da una lesione. L’inglese, che ha fatto tantissima fatica con Fonseca, potrebbe trovare in Conceicao l’uomo giusto per una valorizzazione delle sue caratteristiche. Ma non potrà farlo domani.

“Ruben ha avuto un piccolo problemino ieri, una ricaduta” ha rivelato Conceicao in conferenza stampa. Problema che non gli consentirà di essere in campo contro il Cagliari. “Mi dispiace perché stava crescendo dal punto di vista fisico” ha aggiunto il tecnico, a conferma del fatto che punta molto sulle sue qualità. Che ben si sposano con lo stile di gioco dell’allenatore. Avrà tempo e modo di farlo nelle prossime settimane: la stagione è lunga e ci sono tante partite in poco tempo.

La priorità di Loftus-Cheek al momento deve essere quella di riconquistare la condizione fisica migliore. Stando a quanto raccolto da MilanLive.it, le sue condizioni verranno rivalutate fra una settimana per il riacutizzarsi del problema ai flessori della coscia destra. Si tratta quindi di un problema che va gestito nel migliore dei modi per evitare ulteriori nuovi lunghi stop.