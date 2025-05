Addio Milan, bufera totale: “È vergognoso”

Un annuncio pazzesco, l’addio al Milan e un attacco senza precedenti: è successo poche ore fa, i tifosi rossoneri non ci credono

Chiudere al meglio l’annata battendo il Bologna in Coppa Italia e aggiungendo in bacheca la sesta edizione del trofeo nella storia del Milan. Dopo la Supercoppa italiana, la via è tracciata. Il Milan, però, deve recriminarsi tanto per quanto raccolto nel corso della stagione che sta per concludersi.

L’eliminazione dalla Champions League ma soprattutto la mancata qualificazione per la prossima edizione della competizione europea. Qualcosa che rischia di impattare non poco sui piani futuri di Cardinale e la volontà di rinforzare la squadra per riportarla ai successi di un tempo. Una storia già vista, i milanisti sperano in un epilogo migliore. Nel frattempo, a poche ore dalla finale di Coppa Italia contro il Bologna, il Milan deve fare i conti con una situazione decisamente spinosa che riguarda delicati affari extracalcistici.

Nelle scorse ore un annuncio che ha scosso il mondo rossonero, già evidentemente in subbuglio per la programmazione incerta in vista della prossima stagione. Un addio doloroso che torna in auge, con forza, lasciando poco spazio ad altre interpretazioni: i tifosi, stavolta, sono rimasti senza parole.

Milan, attacco shock: “Indecente, inaccettabile”

Ai microfoni di ‘Milan Hello’ sul canale Youtube del giornalista Andrea Longoni è intervenuto l’ex calciatore e dirigente del Milan Zvonimir Boban, trattando diversi temi. A partire dalle cause del suo addio ma non solo: al centro di tutto c’è anche l’ex leggenda rossonera e direttore dell’area tecnica, Paolo Maldini.

Il tema centrale è proprio il licenziamento, nell’estate 2023, di Paolo Maldini. Un addio che ha fatto enorme rumore, per il come oltre che il quando. E così Boban torna a ribadire il suo distacco dal modus operandi del Milan di Cardinale: “Una pagina vergognosa, scritta in modo vergognoso. Indecente, inaccettabile. Potrei dire mille altre cose brutte. Una cosa inspiegabile. Paolo per loro rappresentava l’ultimo ostacolo per fare ciò che volevano, ha inciso tanto la questione Tonali perché Paolo non lo avrebbe mai fatto andare via“.

Le parole di Boban si fanno sempre più accusatorie e pesanti nei confronti dei vertici di Via Aldo Rossi che, da allora, hanno letteralmente ribaltato tutto. Ed i risultati, purtroppo per i milanisti, non sono ancora arrivati: “Si tratta di tanti soldi che non dovevano mai arrivare al Milan perché Tonali è milanista, non doveva andare via. Paolo e Ricky (Massara) lo presero a una cifra super. Lasciare un simbolo del genere così, dopo lo Scudetto, dopo quello che ha fatto e come l’ha fatto…”.