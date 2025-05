L’addio che non ti aspetti, Sportiello saluta il Milan: altra maglia in Serie A

Potrebbe lasciare il Milan dopo due anni Sportiello, secondo portiere dei rossoneri ed ex Atalanta: c’è un club di Serie A che lo vuole

Marco Sportiello è arrivato al Milan a giugno 2023 a costo zero per il ruolo di vice Mike Maignan. Con lui, i rossoneri hanno trovato un secondo portiere di altissimo livello che, durante le assenze del portiere francese per infortunio, si è sempre fatto trovare pronto. Tra pochi giorni compirà 33 anni, un’età molto giovane per un portiere e in questa stagione ha racimolato soltanto tre presenze: due in Serie A e una in Coppa Italia. Un bottino misero per un estremo difensore che potrebbe tranquillamente giocare da titolare in metà squadre del campionato italiano.

E di club alla ricerca di un nuovo portiere per il prossimo anno non mancano e per questo Sportiello, che ha un contratto in scadenza a giugno 2027, potrebbe essere attirato dall’idea di essere un numero uno. Una squadra in particolare potrebbe farci un pensiero seriamente e il Milan potrebbe quindi rinunciare ad un secondo portiere di livello e di sicura affidabilità (in caso di offerta congrua).

Sportiello può lasciare il Milan, c’è un club di Serie A

Sportiello potrebbe finire nel mirino dell’Udinese, che in estate potrebbe cedere Okoye. Il nigeriano (con origini tedesche) ha l’età giusta per fare un salto di qualità in una grande squadra. In questa stagione ha dovuto fare i conti con problemi fisici che hanno influenzato il suo rendimento, ma nonostante questo si è confermato un portiere di alto livello e con un interessante avvenire, e questo attira l’attenzione delle big.

A quel punto l’Udinese potrebbe decidere di dare fiducia al giovane Sava, che abbiamo visto spesso nel corso di questa stagione, ma un portiere affidabile e di sicuro rendimento al suo fianco potrebbe essere la soluzione migliore per aiutarlo nella crescita. Ecco perché Sportiello è ad oggi una delle opzioni da tenere in considerazione. Il Milan può metterlo sul mercato ma il contratto lungo garantisce ai rossoneri la possibilità di poter incassare una buona cifra, che si aggira intorno ai cinque milioni.

Sportiello non è l’unico portiere che il Milan potrebbe cedere a giugno. Molto probabile è anche il riscatto di Devis Vasquez dell’Empoli, fissato lo scorso anno ad un milione: ha iniziato benissimo la stagione con prestazioni di altissimo livello, così come tutta la squadra, per poi calare tantissimo e ora la squadra è in lotta per non retrocedere. Il suo riscatto non dovrebbe essere a rischio, e ora si aggiunge anche la possibilità di vendere Sportiello.