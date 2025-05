Sorpresa Camarda: la scelta per Genoa-Milan

Francesco Camarda in campo per Genoa-Milan, match valevole per la 35esima giornata di Serie A. Ecco l’idea di Sergio Conceicao

Poche ore e il Milan di Sergio Conceicao scenderà in campo contro il Genoa, allo stadio Marassi di Genova, per la 35esima giornata di Serie A. Un match che ha ben poco da offrire alle due squadre: i rossoblu sono salvi e il Diavolo non può certo sperare di agguantare il quarto posto.

La partita di stasera, però, servirà al tecnico portoghese per avere ulteriori risposte positive dai suoi uomini, che giorno 14 maggio si giocheranno una finale, quella di Coppa Italia, a Roma, contro il Bologna di Vincenzo Italiano. Così stasera vedremo, verosimilmente, gli stessi uomini che dovrebbero poi giocare contro i rossoblu. Il turnover, infatti, è previsto per venerdì, proprio contro i felsinei.

Salvo complicazioni così il Milan si schiererĂ con Mike Maignan tra i pali, difesa a tre con Tomori, Gabbia e Pavlovic. A centrocampo, da destra verso sinistra troveremo Alex Jimenez, Youssouf Fofana, Tijjani Reijnders e Theo Hernandez. In avanti di certo ci saranno Rafa Leao e Christian Pulisic.  La punta centrale sarĂ uno tra Luka Jovic e Santi Gimenez, visto l’infortunio che terrĂ fuori Tammy Abraham per qualche giorno.Â

Occasione per Camarda, il giovane scalda i motori

Dello stop dell’inglese potrebbe così approfittarne anche Francesco Camarda che di certo tornerĂ tra i convocati del Milan di Sergio Conceicao. D’altronde con il Milan Futuro non può esserci: niente playout per lui così come Alex Jimenez per essere comparso in distinta meno di 25 volte in stagione, come richiede il regolamento.

Così stasera contro il Genoa si accomoderĂ in panchina e se il risultato dovesse essere molto favorevole è probabile che il tecnico portoghese gli conceda qualche minuto, soprattutto se a partire dall’inizio dovesse essere Santi Gimenez, ma non è da escludere che nel corso della partita, Conceicao non decida di affidarsi alle due punte.Â

Se l’infortunio di Abraham non dovesse consentirgli di essere a disposizione nemmeno venerdì, a quel punto le porte del campo per Camarda sarebbero davvero spalancate. Immaginando un importante turnover, in vista della finale di Coppa Italia, il centravanti 17enne avrebbe certamente spazio per mettersi in mostra e chissĂ magari di segnare il primo gol in Serie A con la maglia del Diavolo.