Pioli pronto a dire sì alla rivale, il ritorno in Serie A è ad un passo

L’ex Milan è candidato per una importante panchina italiana: presto potrebbe dire addio alla Saudi Pro League.

La situazione di Stefano Pioli all’Al Nassr si è complicata. La recente eliminazione nella Champions League asiatica per mano del Kawasaki Frontale ha indebolito molto la fiducia nell’allenatore emiliano, che ha fallito un obiettivo importante della stagione.

L’Al Nassr è uno squadrone, molto superiore alla rivale giapponese, però ha perso 3-2 in semifinale e ha così mancato l’accesso alla finalissima. Ci sarebbe stato un derby saudita contro l’Al Ahli di Franck Kessie, Ryad Mahrez e Roberto Firmino. Nella stessa squadra militano anche altre vecchie conoscenze della Serie A come Merih Demiral e Roger Ibanez.

Pioli nel suo organico può contare su gente come Cristiano Ronaldo, Jhon Duran, Sadio Mané, Marcelo Brozovic, Otavio, Aymeric Laporte, Mohamed Simakan, Wesley e Angelo. Il KO contro il Kawasaki Frontale è una mazzata. Nella classifica della Saudi Pro League l’Al Nassr è terzo con 60 punti, +1 sull’Al-Qadsiah e -2 dall’Al Hilal. Restare in zona Champions è l’obiettivo per non fallire completamente la stagione.

Ex Milan, Pioli esonerato dall’Al Nassr? Può tornare in Italia

I tifosi dell’Al Nassr sono delusi e arrabbiati, c’è chi chiede l’esonero di Pioli. Da vedere se la dirigenza lo terrà almeno fino alla fine del campionato, valutando il licenziamento anticipato solo in caso di risultati negativi che possano mettere a rischio la qualificazione alla prossima Champions League. Mancano 5 giornate, la prossima prevede la sfida contro il capolista Al Ittihad. Una vittoria ridurrebbe la distanza a 5 punti, riaprendo magari il discorso per al vittoria del titolo nazionale.

A meno che non riesca nell’impresa clamorosa di vincere la Saudi Pro League, il destino di Pioli appare segnato. Lascerà la panchina al termine della stagione, pur avendo un contratto fino a giugno 2027 da circa 10 milioni di euro netti annui. Probabilmente, gli verrà corrisposta una buonuscita per lasciare l’Arabia Saudita con anticipo.

Per Pioli si può riaprire la porta della Serie A. In questi giorni è tra gli allenatori che vengono accostati alla Roma, che sta valutando diversi profili per sostituire Claudio Ranieri. Il tecnico emiliano è tra i principali candidati, pur avendo un passato alla Lazio. Il lavoro che ha fatto al Milan, portato a rivincere lo Scudetto nel 2022, è molto apprezzato.

Si sta parlando molto anche di Cesc Fabregas, oggi al Como. Sullo sfondo il “sogno” Massimiliano Allegri, che è più costoso dei suoi colleghi. Attenzione a eventuali sorprese, nelle prossime settimane possono emergere anche altri nomi.