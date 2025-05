28 milioni, il prezzo è fissato: il Milan ha deciso chi cedere

Il Milan inizia a pensare alle mosse di calciomercato da mettere in atto in vista della prossima stagione con i rossoneri che devono pensare prima a chi cedere rispetto ai possibili acquisti.

La mancata partecipazione alla prossima Champions League peserà molto sul bilancio del Milan in vista della prossima annata con i rossoneri che dovranno cedere alcune pedine importanti per sistemare i conti.

In casa rossonera, in attesa di capire quale sarà il prossimo direttore sportivo, si inizia a pensare a quali giocatori potranno salutare Milanello in vista della prossima estate per fare cassa e sistemare i conti. Oltre ai casi spinosi rappresentati da Theo Hernandez e Mike Maignan con i due francesi con i contratti in scadenza nel giugno del 2026, il club sta valutando altri profili che, in caso di addio potrebbero arricchire le casse del club.

Cessione eccellente in arrivo, il Milan fissa il prezzo a 28 milioni

Malick Thiaw sembra essere uno dei possibili sacrificati in casa Milan in vista della prossima stagione con il difensore tedesco che è sul taccuino di diverse big europee, in particolare in Germania. Il prezzo fissato dal Milan è di circa 28 milioni di euro.

Il difensore tedesco ha vissuto una stagione altalenante con la maglia del Milan conquistando e perdendo il posto da titolare in più di un’occasione. In questo momento, con il passaggio alla difesa a tre, il centrale è diventato un’alternativa per la retroguardia di Sergio Conceicao che ha deciso di puntare sul trio formato da Matteo Gabbia, Fikayo Tomori e Strahinja Pavlovic.

Sulle tracce di Malick Thiaw ci sono Bayer Leverkusen e Bayern Monaco che sono alla ricerca di tasselli per le proprie difese in vista della prossima stagione. Già nel giro della nazionale tedesca, il classe 2001 potrebbe far ritorno in Bundesliga al termine del campionato andando a permettere al Milan di registrare un’importante plusvalenza a bilancio che consentirebbe ai rossoneri di sistemare il proprio bilancio.

Oltre alle squadre tedesche anche il Newcastle aveva messo nel mirino il giovane difensore del Milan chiedendo informazioni anche su Tomori. Il centrale inglese vede in dubbio il suo futuro. Dal canto suo l’ex Chelsea sarebbe felice di proseguire la sua carriera a Milanello ma le sirene provenienti dall’Inghilterra non mancano con il difensore che potrebbe salutare in estate dando l’opportunità al club di rifondare completamente il reparto arretrato.