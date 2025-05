Scelta fatta su Leao, è tremendo: tifosi a bocca aperta

L’ultim’ora su Rafael Leao ha completamente spiazzato tutti i tifosi del Milan: ormai la decisione è presa.

Il Milan si affiderà soprattutto a Rafael Leao in vista della finale di Coppa Italia contro il Bologna. L’attaccante portoghese è chiamato a fare la differenza e lasciare il segno: oltre a vincere il secondo trofeo stagionale, infatti, il successo in Coppa Italia garantirebbe al Milan anche l’accesso alla prossima Europa League.

Tuttavia la mancata qualificazione alla Champions League potrebbe obbligare il Milan a sacrificare almeno uno dei suoi pezzi pregiati. Tra gli indiziati c’è proprio Leao, che non sembra avere più il giusto feeling con l’ambiente rossonero. L’ex Lille ha un contratto con il Diavolo fino al 2028 ma di fronte a una super offerta Ibrahimovic e Moncada si siederebbero senza problemi al tavolo delle trattative.

Ma quali sono i club più interessati a Leao? L’attaccante del Milan è stimato soprattutto in Premier League: secondo quanto riportato da Caught Offside pare che il Chelsea abbia già avviato dei contatti informali per il giocatore. Un’operazione tutt’altro che semplice, tenendo conto che Leao ha una clausola rescissoria da 175 milioni di euro: tuttavia sempre Caught Offside riferisce che già di fronte a un’offerta da 75 milioni la dirigenza milanista aprirebbe alla cessione.

Scelta tremenda su Leao: Milan rassegnato, è fatta

I Blues sembrano al momento in vantaggio ma occhio anche all’Arsenal. I Gunners hanno come obiettivo principale per l’attacco Nico Williams: se non dovessero riuscire ad arrivare al talento dell’Athletic Bilbao ripiegherebbero sull’attaccante portoghese. Oltre a Chelsea e Arsenal anche l’Al-Nassr ha manifestato un certo interesse per il milanista, che però sembra voler continuare a giocare in Europa.

Resta però da capire quale potrebbe essere la sua preferenza tra Chelsea e Arsenal. I Blues hanno avviato un percorso di ricostruzione dopo le ultime annate deludenti e stanno cercando di riconquistare un posto in Champions League. I Gunners, dal canto loro, sono secondi in Premier League e hanno appena dovuto digerire il boccone amaro dell’eliminazione dalla Champions per mano del PSG.

Il progetto più promettente sembra proprio quello dell’Arsenal ma anche il Chelsea può avere delle carte importanti da giocare per arrivare a Leao. Dal 2019 a oggi il Nazionale portoghese ha totalizzato 258 presenze e 70 reti con la maglia del Milan. Dodici i centri in questa stagione, a cui si aggiungono anche 13 assist.