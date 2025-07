Bloccato l’addio, Allegri non ha nessun dubbio: vuole rivitalizzarlo

Un giocatore che tempo fa veniva dato in uscita rimarrà in maglia rossonera: Allegri ha deciso di puntare su di lui nella prossima stagione.

Il Milan è arrivato ottavo nella Serie A 2024/2025 ed è normale decidere di cambiare abbastanza per evitare un’altra stagione negativa. Ma non è tutto da buttare e Massimiliano Allegri lo ha fatto capire chiaramente nella conferenza stampa di presentazione.

La squadra va sicuramente rinforzata, soprattutto in determinati ruoli, però il nuovo allenatore rossonero è convinto di avere diversi calciatori di valore. Il suo obiettivo è metterli nella condizione di esprimere tutto il loro potenziale, portando risultati in linea con le aspettative di dirigenza e tifosi.

Niente cessione, resta al Milan: Allegri ci punta

Uno dei giocatori che nella scorsa stagione non ha certamente brillato è Ruben Loftus-Cheek. Tra infortuni, panchine e prestazioni sottotono non ha dato un contributo paragonabile a quello della sua prima annata a Milano, quando era riuscito a segnare 10 gol e a fornire 2 assist in 40 presenze. Nessun gol e un solo assist (contro il Sassuolo nel 6-1 in Coppa Italia) in 28 apparizioni stagionali, decisamente deludente.

In tanti hanno dato per scontata la sua cessione in questa sessione estiva del calciomercato. Tuttavia, Allegri ha già fatto intendere di voler puntare sul centrocampista inglese: “È un giocatore molto importante che due anni fa ha fatto 10 gol“.

L’ex Chelsea ha forza fisica e abilità negli inserimenti in area avversaria, potrebbe essere una buona risorsa da sfruttare. Ma deve stare bene, senza gli infortuni che lo hanno condizionato nella scorsa stagione. Forse il calcio di Allegri si sposa meglio con le sue caratteristiche e potrebbe rilanciarlo.

L’allenatore del Milan ha fatto capire che giocherà con un centrocampo a tre, dunque Loftus-Cheek è destinato ad agire da mezzala, il suo ruolo preferito. In rossonero lo abbiamo visto spesso schierato da trequartista, però non ha sempre convinto lì. Vero che con Stefano Pioli segnò diversi gol, ma va detto che più volte le prestazioni non erano state di altissimo livello. Poi, ovviamente, arriva il gol e ci si dimentica di tutto il resto.

Salvo colpi di scena, Loftus-Cheek rimarrà al Milan. Si era parlato di un interessamento della Lazio, dove è tornato Maurizio Sarri, tecnico che aveva fatto disputare al giocatore la sua migliore stagione ai tempi del Chelsea. Lo mise proprio mezzala e il centrocampista classe 1996 fece bene.