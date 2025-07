Okafor saluta il Milan e resta in Serie A: nuova maglia a sorpresa

Noah Okafor è pronto a salutare il Milan ancora una volta dopo l’addio dello scorso gennaio destinazione Napoli.

L’attaccante svizzero è tornato al Milan ma la sua avventura in rossonero appare pronta a stopparsi nuovamente. Il classe 2000 era stato accostato a diverse squadre di Premier League ma nelle ultime ore si sarebbe fatta avanti una rivale dei rossoneri.

Dopo una stagione difficile, vissuta prima al Milan e poi al Napoli dove ha festeggiato lo scudetto giocando però pochissimo, Noah Okafor è pronto a vivere un’annata che dovrà essere necessariamente quella del riscatto. L’attaccante esterno ha mostrato solamente a tratti le sue capacità con la maglia rossonera e potrebbe proseguire la carriera in un’altra società del campionato italiano, pronta a metterlo sotto contratto già dalle prossime settimane.

Nuovo affare tra Milan e Bologna: contatti tra i club per il bomber

Stando a quanto affermato da Matteo Moretto, il Bologna avrebbe messo nel mirino Noah Okafor. Tornato dal prestito al Napoli con il quale ha vinto lo scudetto seppur non da protagonista, lo svizzero non sembra rientrare nei piani di Massimiliano Allegri per la stagione che ha appena preso il via.

Un incrocio di trattative che potrebbe quindi portare l’attaccante rossonero proprio in quel Bologna che lo scorso 14 maggio ha definitivamente condannato il Milan ad una delle peggiori stagioni del suo recente passato vincendo la Coppa Italia in finale contro i rossoneri. Gli ottimi rapporti tra i due club potrebbero favorire l’affare con il Milan pronto a chiedere l’inserimento dell’obbligo di riscatto del cartellino della punta al verificarsi di determinate condizioni.

Negli ultimi anni sono stati diversi gli affare tra Bologna e Milan con i rossoblu che hanno portato sotto le due torri prima Saelemaekers e poi Pobega, senza dimenticare l’arrivo di Calabria. Gli emiliani non hanno però esercitato i diritti di riscatto sui primi due che sono tornati alla base non permettendo al Milan di fare cassa. Per Okafor è possibile che il Milan chieda l’inserimento di un obbligo di riscatto nel caso in cui il giocatore e la società rossoblu dovessero riuscire a raggiungere determinati risultati.

Nei prossimi giorni ci saranno nuovi contatti tra Milan e Bologna con i due club che potrebbero tornare a parlare anche di Tommaso Pobega. Il centrocampista classe 1999 piace molto a Vincenzo Italiano che vorrebbe averlo ancora in rosa. Rinunciato al riscatto fissato a 12 milioni di euro, il Bologna è pronto a mettere sul piatto una proposta di prestito con obbligo di riscatto fissato intorno ai 7 milioni da versare durante l’estate del 2026.