È arrivato l’annuncio ufficiale, Milan gelato su Jashari

Sembra svanire la pista di mercato che portava al nazionale svizzero: dal Belgio arrivano dichiarazioni pesanti.

Il Milan si è assicurato Samuele Ricci e Luka Modric per il centrocampo, ma vuole anche un terzo rinforzo nel reparto. Lo ha individuato in Ardon Jashari, classe 2002 in forza al Club Bruges.

Igli Tare è stato chiaro durante la conferenza stampa di presentazione di Massimiliano Allegri: è stato fatto uno sforzo economico importante per portare il giocatore a Milano, quindi toccava alla controparte belga decidere se dare l’ok alla cessione oppure no. L’ultima offerta rossonera era di circa 32,5 milioni di euro più bonus, per un totale che toccherebbe i 35-37 milioni di euro.

Jashari al Milan, salta tutto? La risposta del Club Bruges

Da ricordare che il Club Bruges spese 6 milioni di euro per comprare Jashari dal Lucerna un anno fa. L’offerta presentata dal Milan è più che congrua, anche se ovviamente la società belga ha il diritto di chiedere la cifra che vuole per vendere il suo gioiello.

Bob Madou, amministratore delegato del Club Bruges, ha parlato a Het Laatste Nieuws e Het Nieuwsblad: “Ci siamo seduti a parlare con il Milan per cortesia. E senza parlare di soldi (sorridendo, ndr). Tutti sanno che cosa ha fatto Ardon, ma per noi non si tratta della fine di un ciclo. Non dico che non faremo eccezioni, ma al momento non c’è alcuna offerta sul tavolo che mi faccia pensare che dovremo farlo. Partiamo dal presupposto che resterà“.

L’intenzione del club belga è quello di tenere Jashari per un’altra stagione. La proposta fatta dal Milan non viene considerata irrinunciabile, pur essendo di molto superiore alla cifra spesa nel mercato estivo 2024 per comprarlo. Una super plusvalenza della quale non ci si accontenta, evidentemente.

Il nazionale svizzero ha espresso la volontà di trasferirsi a Milano ed è stato molto netto in questo. Tuttavia, il Club Bruges ha messo un muro in questo momento. Forse c’è anche un po’ di tattica, ovvero voler provare a spingere il Milan a fare un ulteriore rialzo dell’offerta. Dalle ultime parole di Tare si percepisce che in casa rossonera ritengano di aver fatto il massimo per acquistare Jashari. Difficile immaginare una nuova proposta.

Il Milan puntava molto sull’ex Lucerna per il proprio centrocampo e questa situazione è un po’ frustrante. Ora bisogna attendere le prossime mosse di Tare, che potrebbe puntare su un altro centrocampista. Vedremo quale sarà l’eventuale piano B.