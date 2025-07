Allegri subito nella bufera: “Ha mentito”

Allegri prende le redini del nuovo Milan, si commentano i primi momenti del tecnico alla seconda avventura in rossonero: scatta subito una polemica

Massimiliano Allegri al Milan atto secondo. E’ iniziata la nuova avventura del livornese sulla panchina rossonera, dopo quella avvenuta oltre un decennio fa tra il 2010 e il 2014. La speranza di tutto l’ambiente è che il Diavolo possa riprendersi dopo la disastrosa stagione passata e rinverdire i fasti dei tempi che furono.

Trova sicuramente un Milan molto diverso, Allegri, e non potrebbe essere altrimenti. Una squadra meno forte di quella che ereditò nel 2010 da Leonardo e che tramite il mercato si rinforzò con fior di giocatori. Ma per l’allenatore toscano la sfida è avvincente e dal primo approccio in conferenza stampa lo si è visto convinto del fatto che il Diavolo possa fare bene in questa annata.

Dopo la presentazione ai media, subito al lavoro sul campo, per farsi trovare pronti al via delle competizioni ufficiali. Ambizione minima quella del ritorno in Champions, per altri discorsi tutto rimandato a quando il campionato si sarà sviluppato tra qualche mese, per capire a che cosa potrà puntare realisticamente la compagine rossonera. Si attendono le prime risposte dal campo e dal mercato. Ma le prime istantanee dell’Allegri-bis a Milanello fanno emergere già qualche critica.

Milan, avviso su Allegri: “Troppo diplomatico in conferenza stampa, sa che la squadra sarà rivoluzionata”

Su ‘Tutti Convocati’, trasmissione radiofonica di ‘Radio24’, il giornalista Luca Serafini si è espresso in maniera polemica sull’approccio avuto da Allegri. Rimasto a suo dire un po’ troppo diplomatico senza sbilanciarsi.

Abbiamo visto un Allegri che è stato pragmatico, come detto, sugli scenari da perseguire per il momento. Richiamando al fatto che a prescindere dalle mosse di mercato il club ha una base di squadra che può permettergli di fare bene, con giocatori come Maignan e Leao chiamati a diventare ancora più leader. Ma Serafini ritiene che di cambiamenti nella squadra ce ne saranno ancora tanti, dopo le prime partenze eccellenti. “Mi aspettavo un Allegri diverso, è stato particolarmente moderato – ha spiegato il giornalista – Ha mentito sul fatto che il Milan non sarà rivoluzionato, invece sarà proprio quello che accadrà”. I tanti cambiamenti potrebbero rappresentare una scommessa non facile da gestire, ma evidentemente l’allenatore vuole provarci.