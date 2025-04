Milan, dubbio Maignan: nome clamoroso dalla Premier per sostituirlo

Il club rossonero potrebbe pescare in Premier League l’eventuale sostituto di Maignan: senza rinnovo, sarà cessione.

Nelle prossime settimane il Milan dovrà decidere cosa fare con Mike Maignan e Theo Hernandez, due titolari in scadenza a giugno 2026. Da mesi si parla del loro futuro e non è chiaro cosa succederà.

Per quanto riguarda il terzino, si è più volte parlato di una trattativa per il rinnovo che non è mai decollata. Non a caso, il club aveva accettato l’offerta da oltre 40 milioni di euro presentata dal Como nel mercato invernale. È stato il giocatore a rifiutare il trasferimento e a far sapere di voler continuare la sua carriera a Milano.

Oggi Hernandez percepisce uno stipendio di 4,5 milioni netti annui e ne vorrebbe 6 per rinnovare. Considerando il rendimento delle ultime due stagioni, perlopiù negativo, la dirigenza è poco propensa ad accontentarlo. Se nelle prossime partite le prestazioni saranno del livello visto a Udine, potrebbe aprirsi uno spiraglio.

Mercato Milan, nuovo portiere dall’Inghilterra?

A differenza della situazione di Theo, quella di Maignan sembrava più definita. Più volte è trapelato che fosse stato raggiunto un accordo verbale sul rinnovo e che servisse solo formalizzarlo. Nuovo contratto fino a giugno 2028 con ingaggio da 4,5-5 milioni netti annui, quindi con un discreto aumento rispetto ai 2,8-3 milioni che percepisce oggi.

Nonostante i rumors che erano emersi da più fonti, Mike non ha ancora firmato nulla e sul suo futuro non ha dato risposte quando è stato interpellato sul tema. Negli ultimi giorni stanno trapelando dubbi sul fatto che questo rinnovo arriverà e già si parla di possibili sostituti del francese, che ovviamente verrebbe venduto in caso di mancato prolungamento contrattuale.

Il connazionale Lucas Chevalier del Lille è tra i nomi indicati per rimpiazzarlo. Ma ci sono pure Bart Verbruggen del Brighton, Marco Carnesecchi dell’Atalanta ed Elia Caprile del Napoli (in prestito al Cagliari) tra i profili sotto osservazione. Ovviamente, anche altri nomi emergeranno nei prossimi giorni.

Attenzione a possibili sorprese, come ad esempio Stefan Ortega del Manchester City. Il tedesco classe 1992 ha un contratto in scadenza a giugno 2026 e ha voglia di giocare con continuità, cosa anche nei Citizens non gli è possibile a causa della presenza di un collega molto forte come Ederson.

Ortega è un portiere con esperienza e, considerando sia l’età sia la scadenza contrattuale ravvicinata, potrebbe lasciare il Manchester City per un prezzo contenuto. La richiesta si aggira sui 7-8 milioni, trattabili. Sulle sue tracce c’è il Bayer Leverkusen, che ha già avviato dei contatti per riportarlo in patria.