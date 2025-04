L’annuncio in diretta su Theo Hernandez è incredibile: rossoneri sorpresi

Le ultime sul futuro del calciatore francese. Il giocatore è tornato al gol nella sfida contro l’Udinese, ora può cambiare tutto

In questi giorni si è tornati a parlare con forza di Theo Hernandez. L’esterno francese è protagonista di una stagione alquanto complicata, ma nell’ultimo weekend, nel match contro l’Udinese, è tornato al gol. Il terzino ha così potuto festeggiare al meglio la nascita della figlia avuta con Zoe Cristofoli.

Theo Hernandez è stato chiaramente esaltato dal ‘nuovo’ modulo utilizzato da Sergio Conceicao, che ha deciso di proporre un modulo con la difesa a tre, dandogli la possibilità di attaccare più liberamente. Il francese ha dunque avuto meno compiti difensivi e ha ritrovato la gioia del gol. Un gol dei suoi: dopo una lunga cavalcata sulla fascia ha tirato un vero bolide, un missile terra-area che ha piegato le mani di Okoye e che ha chiuso i conti.

Theo Hernandez ha preso parte alla festa rossonera, in cui hanno segnato anche Rafa Leao, Pavlovic e Tijjani Reijnders. La squadra del portoghese è apparsa solida e concreta come non si era mai visto prima. Tra i tifosi così si è tornati a guardare al futuro (alla prossima stagione con ottimismo).

Svolta Theo Hernandez: l’annuncio in diretta

Tutti a dire che fosse normale che il Milan si schieri con il 3-4-3, il modulo che esalta le caratteristiche di tantissimi giocatori, soprattutto quelle di Theo Hernandez. E se con il cambio di formazione le prossime partite confermassero tutto quello che di buono abbiamo visto in Friuli? Il francese clamorosamente potrebbe giocarsi le sue carte per rimanere.

D’altronde, nonostante non ci sia accordo tra le parti, la volontà di Theo Hernandez non è mai cambiata ed è quella di continuare a giocare per il Milan. I rossoneri sono pronti a valutare le offerte che arriveranno, ma non è detto che il francese le accetti.

Ecco perché bisogna fare i conti con il desiderio del calciatore di restare al Diavolo. Un desiderio che potrebbe portarlo anche a rimanere senza prolungamento e questo non sarebbe certo una buona notizia per il Milan che lo perderebbe a zero.

Un rinnovo dunque con Theo Hernandez ritrovato sarebbe la soluzione più giusta per tutti e in queste ore si sta facendo avendo l’ipotesi di una permanenza del francese: “Secondo me, se non ci saranno grandi offerte clamorose, basta leggere anche un po’ il post che ha fatto l’altro giorno, Theo finisce per restare e per riconfermarlo”, parola di Franco Ordine a Pressing, che fa sognare i tifosi che vogliono la sua permanenza.