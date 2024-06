Quotazioni in salita, il Milan ha scelto lui: l’acquisto convince tutti

Il Milan è pronto ad acquistarlo, Paulo Fonseca può esultare. Il calciatore è sempre più l’idea principale del Diavolo per il calciomercato estivo

Il calciomercato del Milan è pronto a decollare. Geoffrey Moncada, Giorgio Furlani e Zlatan Ibrahimovic hanno le idee chiare e ben presto metteranno a segno i colpi utili a migliorare la rosa. Sarà una sessione estiva importante, su questo sembrano esserci sempre meno dubbi.

L’idea del Diavolo, come è noto, è quella di acquistare un centravanti importante, che possa prendere il posto di Olivier Giroud e il nome caldo resta quello di Joshua Zirkzee. La trattativa si è arenata sulle commissioni, ma c’è ancora la convinzione di andare a dama. Allo stesso tempo la dirigenza del Milan sta trattando per altri obiettivi. La squadra in estate accoglierà sicuramente un nuovo difensore centrale, un terzino destro e un mediano.

Il centrocampista è un’altra priorità, vista la mancanza in rosa di un giocatore con caratteristiche difensive e in questi giorni sono stati tanti i nomi fatti, ma c’è un profilo che col tempo sta diventando sempre più l’obiettivo numero uno. Un profilo che piace a Geoffrey Moncada e a tutta la dirigenza e che è considerato totalmente idoneo all’idea di calcio di RedBird.

Calciomercato Milan, Wieffer il nome giusto

Stiamo chiaramente parlando di Mats Wieffer, un’idea che nasce da lontano e che può decollare nei prossimi giorni. I contatti tra le parti sono sempre più frequenti. L’olandese ha certamente un stipendio alla portata e il costo del cartellino non è esagerato, potendo essere acquistato per una cifra intorno ai 25 milioni di euro.

La pista che porta al classe 1999 del Feyenoord va dunque seguita con molta attenzione. Sul taccuino di Moncada restano ovviamente altri profili, ma quello che appare essere maggiormente in linea con le esigenze tecniche ed economiche del Diavolo è proprio Wieffer. Sullo sfondo resta il nome di Fofana, per il quale il Monaco chiede una cifra simile per liberarlo. Ma sul francese ci sono diversi club inglesi, oltre che il Psg e questo può far alzare le richieste del suo stipendio. Non va dimenticata, inoltre, la pista che può portare ad Amrabat. Rappresenta un’occasione, con la Fiorentina che è costretta a cederlo. Chissà che non si creino i presupposti per uno scambio che accontenti tutti. Il marocchino come Fofana ha un contratto in scadenza il 30 giugno 2025.