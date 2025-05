Guardiola fa infuriare i tifosi del Milan, mazzata a poche ore dalla finale

Il Manchester City fa tremare il Milan e i suoi tifosi: l’indiscrezione che arriva dall’Inghilterra (e confermata in Italia) è una mazzata

Mancano due giorni alla finale di Coppa Italia fra Milan e Bologna. I rossoneri hanno l’opportunità per rendere un po’ più dolce questa stagione con il secondo trofeo dopo la Supercoppa Italiana a gennaio. Di certo, però, l’eventuale vittoria non cambierebbe di molto il giudizio negativo dell’annata, che era, è e resterà disastrosa a prescindere da tutto. I rossoneri sono ancora clamorosa in corsa per la Champions League ma devono succede tante, troppe cose per arrivare a quel traguardo: dopo quattro anni di fila, quindi, il Milan non giocherà il massimo torneo europeo.

Un grave danno dal punto di vista sportivo per i tifosi; finanziario per la proprietà. I mancati introiti della Champions potrebbero costringere la società a valutare con ancor più attenzione eventuali offerte per i big della rosa: Maignan, Theo Hernandez, Leao, Pulisic e… Tijjani Reijnders. Ed è proprio quest’ultimo al centro dell’attenzione nelle ultime ore: l’indiscrezione che arriva dall’Inghilterra, poi confermata anche in Italia, fa tremare i tifosi.

Il Manchester City fa tremare il Milan: un big nel mirino

The Telegraph stamattina ha parlato di un forte interesse del Manchester City per il centrocampista olandese. Di recente Reijnders ha rinnovato il contratto fino al 2030 e con adeguamento dello stipendio, e questo ha sicuramente un peso. Ma la politica di RedBird è molto chiara fin dall’addio di Maldini (ostacolo per le cessioni importanti) e dalla cessione di Tonali al Newcastle: ogni offerta importante e congrua al valore del giocatore verrà valutata.

Il Manchester City starebbe pensando di investire su Reijnders quasi 70 milioni, una cifra molto in linea con il valore economico del giocatore. Il Milan, grazie al recente rinnovo, e soprattutto grazie alla stagione dell’olandese clamorosa per gol e assist, potrebbe spingersi a chiedere fino a 80 milioni. L’indiscrezione di The Telegraph è stata poi confermata anche da Matteo Moretto, giornalista di Relevo. “Conferme totali sull’interessamento del Manchester City. L’olandese è tra i primissimi obiettivi degli inglesi che stanno studiando una possibile offerta. Ancora non ci sono stati contatti né con l’agente di Reijnders né con il Milan”, le parole su YouTube. Il Milan vuole tenersi stretto Reijnders, ma di fronte a certe cifre non dirà di no. Un’eventuale cessione dell’olandese non farebbe altro che alimentare il malcontento della piazza nei confronti di dirigenti e proprietà. La condizione finanziaria dei rossoneri è buona e non ha necessità di una cessione importante.