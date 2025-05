La tegola Bastoni colpisce l’Inter, brutte notizie per i nerazzurri

Il calciatore, protagonista con la maglia nerazzurro ormai da diverso tempo, tiene in ansia il popolo interista: ecco cosa sta accadendo

La vittoria contro il Barcellona fa sognare i tifosi dell’Inter. I nerazzurri di Simone Inzaghi il prossimo 31 maggio giocheranno la finale di Champions League contro il Psg di Gianluigi Donnarumma. La testa è ovviamente al match di Monaco di Baviera e il campionato sembra essere visto sempre più come una distrazione.

L’Inter, d’altronde, ha avuto un dispendio fisico e mentale non di poco conto per battere la squadra blaugrana. Una partita infinita, in cui la qualificazione è stata spesso in bilico. I nerazzurri con il due a zero avevano messo il match in discesa, ma il ribaltone del Barcellona, ha portato diversi tifosi a lasciare San Siro prima del fischio finale. Francesco Acerbi, però, ha permesso alla squadra di Inzaghi di disputare i tempi supplementari. E lì così è arrivato il gol di Frattesi che ha portato alla qualificazione.

L’Inter ovviamente ha ricevuto i complimenti da tutti. Si sono esaltati diversi calciatori, ma in Spagna sono rimasti particolarmente colpiti da Bastoni. Il giovane italiano è uno dei pilastri difensivi dei nerazzurri, che è osservato con interesse dai grandi club.

Il Manchester City e Pep Guardiola lo vorrebbero in Inghilterra da tempo. Ora – stando a quanto riportano i portali spagnoli – Bastoni avrebbe stregato proprio il Barcellona. Deco starebbe pensando all’italiano per risolvere i problemi difensivi della squadra.

Inter, campioni in vetrina: non solo Bastoni

Immaginare un addio di Bastoni all’Inter al termine della stagione non è certo facile. Servono tanti soldi per convincere Beppe Marotta a privarsi del difensore. Più di 70 milioni di euro e non è proprio detto che il Barcellona possa disporre di una cifra così da investire per un difensore, ma è pur vero che potrebbe fare le valigie Araujo e non certo per pochi soldi.

Ma Bastoni non è l’unico calciatore dell’Inter che piace in giro per il mondo. A centrocampo, le big non hanno smesso di corteggiare Barella, ma colui che rischia di più, di fare le valigie è certamente Marcus Thuram. Viene apprezzato, ovviamente, anche Lautaro Martinez, ma il calciatore francese ha decisamente più mercato e la clausola rescissoria da 85 milioni di euro, per i prezzi che circolano, potrebbe non essere così esagerata