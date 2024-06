Beccato Sinner, le riprese lo hanno inchiodato

Dopo aver raggiungo la prima posizione nella classifica ATP, Jannik Sinner è stato ‘beccato’ durante il torneo di Halle.

Si sa che l’anno in cui ci sono le Olimpiadi il consueto calendario delle manifestazioni sportive è sempre più intenso e questo vale ovviamente anche per il tennis. Dopo il Roland Garros, dove c’è stata la vittoria dello spagnolo Carlos Alcaraz, è infatti sempre più vicino il terzo Slam della stagione tennistica, ovvero Wimbledon.

I due grandi favoriti alla vittoria finale dell’appuntamento più importante della stagione della superficie dell’erba sono sicuramente il nostro Jannik Sinner e Carlos Alcaraz (che è anche il campione in carica). Le possibilità di vittoria dei due amici-rivali sono aumentate dopo la decisione di Novak Djokovic di operarsi per rimediare all’infortunio riportato al menisco del ginocchio destro durante il match al Roland Garros contro l’argentino Cerundolo.

A causa di tale operazione, dunque, Novak Djokovic non parteciperà allo Slam che ha vinto la bellezza di sette volte, aprendo così le porte a Jannik Sinner e Carlos Alcaraz. Anche questi ultimi dovranno prestare la massima attenzione ai vari Zverev, Medvedev, Berrettini (che sull’erba è sempre un avversario ostico) e qualche sorpresa. Tuttavia, prima dell’inizio del torneo di Wimbledon, l’attuale numero uno al mondo è stato ‘beccato’ da alcune riprese televisive.

Tennis, ‘beccato’ dalle telecamere mentre sorride ad una battuta del polaco Hurkacz

Durante una gara di doppio del torneo di Halle, come riportato dal ‘Corriere dello sport, Jannik Sinner ha sorriso ad una battuta al suo compagno di squadra, ovvero il polacco Hubert Hurkacz. Non si sa, ovviamente, cosa si sono detti i due, ma quello che è certo è il gran sorriso fatto dal nostro Jannik Sinner.

Il giocatore altoatesino e Hubert Hurkacz non solo giocano nel doppio assieme, ma sono anche amici veri nella vita ‘quotidiana’, ovvero quella che va oltre ai vari tornei del circuito ATP. Jannik Sinner, nel frattempo, ha deciso di partecipare al torneo tedesco di Halle per prepararsi al meglio per Wimbledon.

Il tennista di Sesto, infatti, ha tutta l’intenzione di migliorare la semifinale raggiunta nell’edizione dell’anno scorso, dove perse contro Novak Djokovic, sia per vincere cercare di vincere lo Slam londinese che difendere il suo primo posto nella classifica ATP. Tuttavia, dopo Wimbledon, per Jannik Sinner c’è un altro impegno ravvicinato, ovvero le prossime Olimpiadi di Parigi.