Il Milan lo perde a parametro zero: tifosi spiazzati, c’è già l’accordo

Il calciatore lascia il Milan a parametro zero. Una modalità di trasferimento che sta stupendo davvero tutti: ecco cosa succede

Si appresta a chiudersi definitivamente l’avventura al Milan del calciatore. Una notizia che non sorprende, visto che il suo nome è sula lista dei partenti da tempo, ma a stupire sono le modalità del trasferimento, che si dovrebbe concretizzare a parametro zero.

Dopo Charles De Ketelaere, così, ci sono altri elementi della rosa che hanno la valigia in mano. Tra questi c’è chiaramente anche Alexis Saelemaekers, che dopo l’ottima stagione col Bologna è rientrato alla base. Il mancato riscatto da parte dei rossoblu ha sorpreso un po’ tutti, ma con il cambio in panchina le carte si sono rovesciate. Non dovrebbe essere, però, un problema riuscire a piazzare l’esterno belga.

Ci sono diverse squadre che hanno chiesto informazioni sul giocatore, dal Torino all’Atalanta, oltre a diversi club di Premier League. Saelemaekers, però, potrebbe riabbracciare Thiago Motta, che lo vorrebbe con se alla Juventus. La situazione è dunque da monitorare, con il Diavolo che si augura di riuscire ad incassare sui 12-13 milioni di euro. Tra i giocatori in prestito che hanno fatto bene, poi, c’è anche Daniel Maldini.

Milan, Maldini al Monza: un addio che sorprende

Si è sempre pensato che il suo ritorno a Milano fosse solo di passaggio: in queste settimane si è così ipotizzato un incassato di 5-10 milioni di euro per la sua cessione. La notizia data ieri da Gianluca Di Marzio, così, ha sorpreso davvero tutti: il giocatore, autore di quattro gol e un assist con la maglia del Monza e pronto a rimanere in Brianza, a parametro zero.

Il contratto del classe 2001 scadrebbe, infatti, fra 5 giorni e non nel 2025 come tutti pensavano. E’ pronto a rompersi definitivamente, dunque, il legame tra il Milan e la famiglia Maldini. Ricordiamo che il talento italiano nell’ultimo periodo è stato accostato anche a top team come Roma, Lazio e Atalanta, ma la sensazione è sempre stata quella che alla fine nel suo futuro ci sarebbe stato ancora il Monza, la squadra dove è riuscito a mettersi in mostra.

La squadra vicina a casa, dove conosce l’ambiente. L’arrivo di Alessandro Nesta, amico e compagno di reparto del papà, ha certamente favorito tale scelta. Non è da sottovalutare, inoltre, l’ottimo rapporto tra il suo agente Beppe Riso e Adriano Galliani. Un rapporto che negli ultimi anni ha permesso a diversi giocatori del noto procuratore di sbarcare e di mettersi in mostra in Brianza, con la maglia biancorossa.