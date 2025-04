Scade il contratto col Milan, lo vuole Ranieri e se lo prende la Roma

Addio al Milan in via definitiva: a giugno può passare alla Roma da parametro zero, Ranieri lo vuole fortemente

Durante il mese di gennaio, il Milan ha preso delle decisioni molto importanti: ha sconfessato il mercato estivo (con la cessione di Morata e quelle di Pavlovic ed Emerson Royal poi saltate per altri motivi) e ha deciso di apportare un po’ di cambiamenti, riducendo ulteriormente il numero di giocatori dello Scudetto del 2022 rimasti: hanno salutato i rossoneri anche Ismael Bennacer e soprattutto Davide Calabria, il capitano. L’algerino si è trasferito in prestito con diritto di riscatto al Marsiglia di Roberto De Zerbi: fino ad oggi, non è riuscito ad alzare il livello del suo rendimento, anche a causa dei continui problemi fisici.

Molto meglio invece sta andando l’esperienza di Calabria al Bologna: anche lui adesso è alle prese con un infortunio, ma fino ad ora ha fornito sempre ottime prestazioni e sta aiutando la squadra a raggiungere traguardi importanti in Coppa Italia e in campionato. Un rendimento positivo che potrebbe portarlo a lasciare Bologna a giugno per raggiungere una piazza importante della Serie A.

Idea Roma per giugno

Calabria ha già avuto un contatto con la Roma durante la scorsa estate: De Rossi aveva fatto il suo nome per la corsia di destra di difesa, ma alla fine Davide ha preferito restare al Milan, rifiutando anche le proposte più ricche di Galatasaray e Strasburgo. La sua volontà era quella di rimanere in rossonero e di conquistarsi il rinnovo, cosa che però non è mai esistita perché da parte del club non c’è mai stata la voglia di continuare insieme.

In seguito anche alla lite in mondo visione con Conceicao dopo Milan-Parma, Calabria ha accolto la proposta di andare al Bologna per sei mesi, per poi con calma ragionare sul futuro in base alle proposte. Una di queste potrebbe arrivare dalla capitale: la Roma potrebbe diventare di nuovo un’idea forte per il suo futuro. Il profilo è particolarmente apprezzato da Claudio Ranieri, che cerca un nuovo terzino destro in vista della prossima stagione: l’attuale allenatore diventerà consulente della società e aiuterà a fare mercato e a scegliere il nuovo tecnico.

Quindi le scelte dipenderanno anche da chi sarà la guida tecnica ma Calabria, che diventerebbe, nel caso, un parametro zero, diventa una soluzione molto interessante. Il terzino però sta parlando anche col Bologna: in rossoblu si trova bene e sta riflettendo anche sulla possibilità di restare, soprattutto in caso di raggiungimento della Champions League e di permanenza di Italiano, con quale si è creato un ottimo rapporto.